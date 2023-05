Meghan Markle et Harry : comment la "course-poursuite" relance la question de leur (coûteuse) sécurité

Meghan Markle et le prince Harry le 6 décembre 2022 à New York

C’est un porte-parole du prince Harry qui a dévoilé l'existence d'une "course-poursuite" dans les rues de New York le 17 mai 2023 dans un communiqué. Toute cette histoire a remis sur la table l’épineuse question de la sécurité du prince et de sa famille et rouvert les traumatismes du passé. Depuis leur départ de la famille royale, la sécurité du couple Meghan et Harry (et maintenant celle de leurs enfants Archie et Lilibet ou Doria Ragland, la mère de Meghan Markle qui les accompagnait ce soir) est un sujet difficile.

Cette séquence à New York montre la petite famille dans un taxi à la merci des paparazzi. Il y a quelques jours encore, on voyait des photos du prince Harry dans un vol commercial au milieu des autres passagers pour aller au couronnement de son père Charles III. Une petite musique se fait entendre : Meghan et Harry ne sont-ils pas abandonnés, à la merci de prédateurs dangereux, depuis leur exil ? Ne devrait-on pas mieux protéger ces personnalités ? Harry et Meghan aimeraient certainement un coup de main logistique ou financier.

On se souvient qu’en 2020, lorsqu'ils ont traversé l'Atlantique pour résider au Canada puis aux États-Unis, les gouvernements respectifs avaient dû répondre très concrètement à cette question et Justin Trudeau, comme l’administration Trump, avaient assuré qu’ils ne dépenseraient pas un dollar d’argent public pour protéger leurs nouveaux VIP, Meghan et Harry. En 2019, les Canadiens avaient brièvement assuré cette sécurité sur les deniers publics, provoquant une polémique certaine. Le magazine Forbes estime à une facture annuelle entre 2 et 3 millions de dollars pour assurer la sécurité de la famille. Une facture dont les époux doivent s’acquitter, pour l'heure, sans l’aide de la couronne ou des États-Unis où ils résident mais avec les revenus propres issus des documentaires, séries et autres biographies qu'ils produisent.

Si le communiqué du porte-parole du prince est particulièrement dramatique dans son récit des événements, la police de New York a tenu à clarifier et apaiser les choses. Le nombre de photographes suivant la voiture du couple a rendu le voyage difficile, mais aucune arrestation n'a été faite, a-t-elle précisé. Le couple a pris un taxi pour tenter de passer incognito, mais le chauffeur a dit au Washington Post que leur voyage ensemble n'a duré que dix minutes, et qu'il récusait le terme de "course-poursuite". Loin des mots du porte-parole du prince qui évoquait une course-poursuite très risquée et dangereuse de deux heures dans les rues de la ville américaine.

