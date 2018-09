publié le 19/09/2018 à 15:19

La justice a tranché. Les deux dirigeants du magazine Closer devront chacun payer l'amende maximale de 45.000 euros, après la publication des photos volées de Kate Middleton seins nus en septembre 2012.



À l'époque, le couple royal avait réussi à obtenir l'interdiction d'autres clichés de Kate Middleton. En septembre 2017, la directrice de la rédaction et le directeur de la publication de Closer avaient chacun été condamnés à la peine maximale de 45.000 euros d'amende. La duchesse de Cambridge et son époux William, avaient de leur côté, obtenu chacun plus de 50.000 euros de dommages et intérêts.

Dans son arrêt, la cour de Versailles a confirmé en tous points le jugement rendu en première instance, notamment les 100.000 euros de dommages et intérêts alloués à Kate Middleton et à son mari le prince William.