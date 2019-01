Pourquoi la demi-sœur de Meghan Markle a-t-elle été fichée par Scotland Yard ?

publié le 02/01/2019 à 16:20

Meghan Markle n'a visiblement pas envie de renouer les liens avec certains membres de sa famille. Nous connaissons l'état de la relation que la nouvelle duchesse de Sussex entretient avec son père Thomas Markle. Voici que l'une des filles de ce dernier, Samantha, fait de l'ombre à sa demi-sœur. D'après les informations du Sunday Times, Samantha Markle a été fichée par Scotland Yard, le quartier général de la police londonienne, comme une menace pour Meghan Markle.



Il faut dire que la demi-sœur de Meghan est particulièrement obsédée par l'actrice-devenue-duchesse depuis que celle-ci est une personnalité mondialement connue. Elle a insulté publiquement Meghan et Harry (en allant jusqu'à comparer le prince à un hamster) et a même essayé de s'inviter à Kensington Palace avant d'être refoulée par la sécurité de la résidence royale.

"C’est ridicule, je suis en fauteuil roulant [elle souffre de sclérose en plaques, ndlr] et je vis sur un autre continent. Je demande simplement à ce qu’on fasse ce qui est juste pour notre père, ce n’est pas une fixette. Arrêtez avec vos mensonges, ou préparez-vous à être poursuivis en justice", a-t-elle tweeté peu après la publication de ces révélations par le Sunday Times.

Scotland Yard a aussi réagi aux révélations du journal britannique en confirmant et tempérant quelque peu la situation : "Samantha présente plus un risque qu’une menace. Elle ne fait rien de criminel, mais elle inquiète la famille royale. Elle pourrait grandement embarrasser la famille et faire les gros titres avec ses actions. Et, soyons honnêtes, elle l'a déjà fait par le passé".