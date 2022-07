L'horoscope du mois de juillet, signe par signe

Le mois de juillet est synonyme de vacances pour de nombreux Français. Et pour certains, de rencontres et d'amour. Alors RTL vous propose de découvrir vos horoscope du mois. Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions signe par signe.

BELIER

Au positif, ce mois Cancer vous voit disposer d'une excellente mémoire et d'ailleurs vous retrouverez probablement des souvenirs que vous aviez bien rangés dans un coin, peut-être à la faveur des vacances ; vous pourriez retourner dans un endroit chargé en images anciennes, par exemple. Au négatif, vous serez très, voire trop sensible et cela peut se transformer en agressivité si vous êtes débordé par vos émotions, que vous ne les contenez pas.

Vénus sera en Gémeaux jusqu'au 18 et regardera le 2e et le 3e décan. 2e décan, elle vous permettra de prendre la vie à la légère, de vous amuser, de retrouver une complicité avec votre chéri/e, ou de flirter si vous êtes célibataire. 3e décan, ne vous mettez pas dans une situation embrouillée avec quelqu'un de fuyant après qui vous courrez ! Après le 18, 1er et 2e décan, Vénus sera en Cancer et là ce sont vos amours passées qui vous reviendront en mémoire et provoqueront de fortes émotions.

TAUREAU

Jusqu'au 18, Vénus sera en Gémeaux, votre secteur d'argent et celui qui gère aussi votre possessivité, votre jalousie (2e et 3e décan). Soit vous serez content de l'argent que vous recevrez ou gagnerez parce que vous pourrez faire une dépense utile. Attention à ne pas voir trop grand ou à ne pas vous tromper la semaine du 11 (3e décan).

Après le 18, Vénus sera chez vous (1er décan jusqu'au 26) et son aspect dynamique avec Jupiter vous incitera à dépasser quelques limites ! Mais votre coeur battra la chamade. 2e décan, après le 26, il peut y avoir un renouveau ou un coup de coeur.

GEMEAUX

C'est le mois " Cancer " (jusqu'au 22) et donc un mois qui est orienté vers le matériel : acheter, gagner plus, placer, ou au contraire manquer ! La plupart du temps vous aurez un ou même plusieurs achats spéciaux à faire. Mais le Cancer c'est aussi la détente, le plaisir, le confort et il est vrai que vous pouvez prendre vos vacances ce mois-ci et vous trouver dans un environnement très cocooning. Du coup, vous d'habitude si nerveux et mobile, vous aurez les doigts de pieds en éventail, surtout que Vénus restera chez vous jusqu'au 18.

2e et 3e décan, Vénus sera chez vous jusqu'au 18. 2e décan, en principe ça se passera bien et vous pourrez faire du charme à ceux que vous croiserez. Et il faut dire que vous en aurez du charme, et que vous en ferez étalage... Vous ferez donc des conquêtes et surtout des jaloux/ses ! Peut-être que vous aurez changé de look ? 3e décan, Vénus et Neptune seront en bisbille, votre situation sera instable et perturbante ; mais vous savez ce dont je parle... 1er décan, Vénus en Cancer sera douce à partir du 18 et décuplera votre sensualité ainsi que... votre gourmandise.

CANCER

Bon anniversaire à tous ! C'est déjà passé pour le 1er décan (qui a eu droit à la nouvelle Lune) et c'est au tour des 2e et 3e décans d'être valorisé par la présence de l'astre dans votre signe. L'aspect important, c'est toujours le transit de Jupiter en Bélier, en rapport avec votre 1er décan et le début du 2e (né début juillet) et qui peut vos valoir une réussite professionnelle, une promotion voire des honneurs, tout comme vous pouvez être victime d'une injustice et devoir vous défendre.



Vénus occupe les Gémeaux jusqu'au 18, puis entre dans votre signe où elle traversera le 1er, puis le 2e décan. En Gémeaux (3e décan), sa dissonance avec Neptune peut vous inciter à vivre des amours virtuelles, mais heureusement Saturne vous obligera à garder les pieds sur terre. Puis, dans votre 1er décan, Vénus sera en aspect avec Jupiter et vous pourriez vous lâcher un peu, dépasser quelques limites. Mais ça ne vous fera pas de mal ! 2e décan, Vénus sera en bon aspect avec Uranus et vous donnera envie d'aimer en toute liberté, sans avoir de comptes à rendre à personne.

LION

Au tour du Cancer de régner sur le zodiaque. C'est la fin de votre cycle annuel puisque le Soleil revient chez vous le 22 juillet. C'est donc un mois qui devrait en quelque sorte résumer votre année passée, laquelle n'a pas été exempte d'épreuves ! Mais pour le 1er décan, elles sont terminées et vous êtes au contraire dans une reprise générale, et même un développement constant depuis quelque temps et ça va continuer. 2e décan, la fin du mois voit de vieilles craintes resurgir et 3e décan, Saturne semble vouloir vous isoler, tout en vous donnant une leçon.



Du 1er au 9, 2e décan vous pourrez compter sur d'amicaux soutiens, ou faire une agréable pause, des vacances peut-être. En tout cas, les bons moments, la détente, seront liés aux amis, les anciens comme les nouveaux. 3e décan, du 9 au 18, Vénus sera en harmonie avec Saturne et quelqu'un adoucira votre solitude : un/e ami/e, à moins que vous n'ayez un agréable projet. Après le 18, 1e décan, avec Vénus en Cancer vous aimerez simplement vous réfugier dans le passé, le vôtre, et vous reposer en famille ou dans une maison de famille chargée en souvenirs.

VIERGE

Vous êtes ami avec le Cancer, signe du mois. Dans le zodiaque il représente précisément vos amitiés et relations utiles, et dans la vie vous avez de belles affinités avec ce signe, pourtant beaucoup plus sensible que vous. Il accueille ses émotions alors que vous avez tendance à les refouler dès qu'elles attentent à votre pudeur. Le Cancer peut justement vous aider à mieux gérer votre monde sensible, à le laisser davantage s'exprimer. Et cela vient, pour le 2e décan surtout.



Vénus sera en Gémeaux jusqu'au 18, donc dans votre secteur professionnel. Soit vous serez sous le charme de quelqu'un du boulot, soit au contraire vous ferez votre maximum pour que votre coeur ne vous dicte pas sa loi. Selon votre ascendant, vous y réussirez ou non ! Si vous êtes en couple, vous ne serez pas sûr de pouvoir compter sur l'autre pour vous seconder. Après le 18, avec Vénus en Cancer, l'ambiance sera bien meilleure et surtout plus sentimentale, romantique. Si vous partez en vacances, vous aurez choisi la bonne période !

BALANCE

C'est au tour du Cancer de dominer le zodiaque, mais il domine aussi votre ciel puisque c'est le signe qui se trouve au zénith. Tout prend de l'importance sous sa gouvernance, chaque domaine est sous votre responsabilité... Du moins c'est ce que vous pensez et cela ne peut qu'accentuer votre charge mentale. Pour vous distraire et alléger le poids de vos responsabilités, Vénus en Gémeaux vous aidera (2e et 3e décan). Quant au 1er décan, l'opposition de Jupiter est toujours là et les mariages ou associations sont à l'honneur.



Déjà passée par le 1er décan (chanceuse fin juin) Vénus occupera les Gémeaux et sera en harmonie avec le 2e et le 3e décan jusqu'au 18. Rapide, certes, peu active, elle créera pendant un ou deux jours un climat épanouissant pour beaucoup d'entre vous. Peut-être parce que ce sera l'heure du départ en vacances ou parce que votre chéri/e sera attentionné/e, chaleureux/se et que vous serez en totale confiance avec lui/elle. Une petite aventure, probablement virtuelle, peut vous amuser. Après le 18, Vénus sera en Cancer et là encore vous prendrez vos émotions trop à coeur.

SCORPION

Un de vos signes préférés est aux commandes ce mois-ci : le Cancer. Il occupe votre secteur 9, celui de l'épanouissement personnel et de la confiance que vous accordez aux autres. Mais il gère aussi les rapports avec la justice. Le problème, surtout pour le 1er décan, c'est que le Soleil sera en dissonance avec Jupiter, (autour du 29) et que vous serez très sensible à l'injustice. Et il est vrai que, dans votre travail, quelqu'un peut se montrer injuste avec vous, à moins que des décisions prises par la direction soient mal jugées par tout le monde.



Vénus sera en Gémeaux (2e et 3e décan) jusqu'au 18 et vous aurez tendance à sortir vos armes de séduction massive, tant vous aurez besoin de sentir que vous plaisez. Si vous êtes en couple, votre libido sera puissante et c'est sous la couette que vous serez le plus performant. En revanche, il faudra attendre Vénus en Cancer pour que le climat ne soit plus érotique mais plutôt romantique. Ce sera après le 18 et le 1er et le 2e décan recevront alors les influx très fleur bleue de Vénus. Mais peut-être aussi que vous aurez choisi ce moment pour partir en vacances !

SAGITTAIRE

Souhaitez un bon anniversaire aux Cancer de votre entourage, ils sont en vedette jusqu'au 22, puis ce sera le tour de votre ami Lion. Le Cancer, ce n'est pas trop votre tasse de thé en tant que signe d'Eau, très émotif et sensible. Mais il peut vous en apprendre beaucoup, surtout si vous êtes de ceux qui écartent, qui fuient même, les émotions. Cependant, il y en a que vous ne fuyez pas, ce sont les émotions fortes liées à la peur, au danger, elles sont un stimulant pour vous, vous les appréciez !



La planète de l'amour vous fera face (2e et 3e décan jusqu'au 18 du mois), elle ne rencontrera alors aucun obstacle et votre vie sociale, vos relations amoureuses, seront des plus agréables, que vous soyez en vacances ou non. Vous serez bien entouré et vous badinerez beaucoup, ce qui plaira à vos conquêtes et même à votre chéri/e qui s'en amusera. En revanche, après le 18, Vénus sera en Cancer (1er décan) et vous trouverez que vous (ou votre ami/e) êtes trop émotif, trop sensible, et quelque part cela vous dérangera. Mais juste pendant deux ou trois jours !

CAPRICORNE

Le Cancer, signe du mois (jusqu'au 22) est votre opposé sur la roue du zodiaque et représente vos relations avec autrui, ainsi que ce qu'il se passe dans le monde " des autres ". On dit que vous êtes complémentaires, qu'il possède ce qui vous manque : sensibilité, émotivité, romantisme. Plus une forme de souplesse, d'adaptabilité que vous n'avez pas. Vous avez à apprendre de lui, mais lui aussi a beaucoup à apprendre de vous et de votre stabilité.



Chez le très amusant et léger Gémeaux, Vénus vous incitera à prendre les choses de l'amour un peu moins au sérieux et ce sera une bonne idée car vous les prenez très à coeur en temps normal. Ce sera peut-être le temps des vacances, ce qui expliquerait le côté aérien de Vénus et le fait que vous aurez envie de vous amuser. Si vous êtes célibataire, profitez de cette agréable conjoncture pour tester votre pouvoir de séduction ; même si cela n'amène à rien, plaire est toujours bon pour la santé !

VERSEAU

Le Cancer domine et ce n'est pas un signe avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Certes, vous êtes parfois faits pour travailler ensemble parce que vous trouvez son imagination intéressante et très différente de la vôtre. Mais vous vous méfiez de ses sautes d'humeur et de son caractère changeant. Le secteur prioritaire ce mois-ci, c'est le quotidien, mais un quotidien parfois très occupé et par des activités diverses et variées. Avec quelques contrariétés pour pimenter le tout.



Jusqu'au 18, Vénus est bien placée en Gémeaux et vous invite à être en meilleurs termes avec vous-même, à vous aimer davantage. C'est un exercice difficile pour certains, mais en même temps l'image que le miroir vous renverra sera bonne. Si vous êtes à deux, vous aurez de nombreuses occasions de vous amuser, de visiter des jolis petits coins en vous tenant la main. Si vous êtes célibataire et que vous voulez plaire à quelqu'un, faites confiance à votre humour, votre meilleur atout.

POISSONS

En général, la période Cancer est chaleureuse, sympathique, propice aux vacances et autres loisirs. Cela dit, il est possible que vous soyez encore au travail, mais un travail allégé peut-être, moins prenant... Le 1er décan en a eu une idée fin juin, le 2e décan entame le mois avec une harmonie entre le Soleil et Uranus, très propice à la nouveauté, à l'imprévu : sortez de votre zone de confort. 3e décan, la semaine du 11 risque d'être compliquée : exercez votre sens critique.



Vénus occupera les Gémeaux jusqu'au 18 et quelqu'un du passé pourrait se rappeler à vous (2e, 3e décan). 2e décan, cela ne durera pas et n'aura pas une grande influence sur la suite des événements. Si vous partez en vacances en famille, il n'y aura pas d'accrocs. 3e décan, Vénus et Neptune seront en bisbille la semaine du 11 et il faudra vous méfier de ceux du passé qui voudront vous re-séduire. Vous-même risquez de vous tromper, de faire fausse route. 1er décan, Vénus sera en harmonie du 18 au 27, une période très agréable et propice à une bonne entente avec votre chéri/e ou à une rencontre.

