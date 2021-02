"Pékin Express" 2021 : découvrez les 14 candidats de la nouvelle saison

publié le 22/02/2021 à 10:02

La saison 14 de Pékin Express arrive le 23 février sur M6. Dès 21h05, vous pourrez découvrir les 14 candidats et candidates de cette édition très spéciale, qui composent 8 binômes.

Les aventuriers et les aventurières devaient, au départ, se lancer sur "les pistes de la terre rouge" et ainsi traverser l'Ouganda, l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis pour une grande finale à Dubaï. Mais, rien ne va se passer comme prévu, coronavirus et confinement obligent. La course de Pékin Express va effectivement démarrer en Ouganda, mais les 8 binômes vont ensuite se diriger en Grèce et terminer l'aventure en Turquie.

Alors, qui sont ces nouveaux candidats ? Vous allez découvrir Rose-Marie et Cinzia qui ont vécu "un coup de foudre amical", Claire et son père Christophe, Jenny et sa tante Crisoula. Mais aussi, Pierre-Louis et son frère Arnaud, les collègues Florent et Noël, Kaoutar et sa fille Nour, et le couple Aurore et Jonathan. Et enfin, un duo formé par deux personnes qui ne se connaissaient pas avant Pékin Express : Loïc et Sabine.