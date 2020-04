publié le 08/04/2020 à 16:46

Pékin Express 2020 c'est fini. Après des semaines de compétition, Julie et son époux Denis ont remporté cette édition All-Stars où les finalistes des saisons passées s'affrontaient.

Le couple originaire de Corse a réussi à remporter cette victoire, après leur arrivée en finale lors de la saison 9. Ils ont aussi séduit de nouveau le public avec leur tandem explosif, touchant et hilarant. En effet, Julie et Denis ont parsemé cette édition 2020 de Pékin Express de disputes mémorables et de fous rires communicatifs.

Parmi les séquences les plus drôles de leur passage dans l'émission, celle où le couple arrive à trouver refuge chez un habitant alors que la nuit tombe. Mais, la situation ne se passe pas comme prévue et leur hôte décide d'appeler les renseignements pour vérifier leurs identités. La tension palpable fait tout de même rire Julie jusqu'aux larmes, lorsque leur hôte leur apporte des "charentaises", tout en continuant d'appeler le consulat.

“Il appelle le consulat et nous file des charentaises”

Quand l’hôte de Julie et Denis appelle les services d’immigration 😂#PekinExpress, demi-finale mardi à 21:05 🎒 pic.twitter.com/3IwRxMSsc4 — M6 (@M6) March 30, 2020

Dans une autre séquence, Denis et Julie doivent se rendre sur un sommet. Pour y arriver, ils empruntent une télécabine, mais la peur du vide de Denis le tétanise, sauf pour lâcher ses nerfs sur Julie, qui a beau ne rien dire ou ne rien faire, en prend pour son grade.

"J’ai l’impression que je vais mourir"

Denis est confronté à ce qu'il redoute le plus : le vide 😨

Ce soir à 21:05, la grande finale de #PekinExpress pic.twitter.com/kd6ROIHxNV — M6 (@M6) April 7, 2020

La pagaie de la discorde

Plus tôt dans la compétition, Julien brille aussi par sa crise de colère lors de la course en canoë. Denis, qui pagaie, a du mal à tenir le rythme face aux autres candidats et à manier le petit bateau. Ce qui redouble sa colère, et les rires de l'autre côté de l'écran. "Est-ce que tu es du genre à la fermer ? Je sais que tu veux bien faire Julie, mais ça ne m'aide pas. Je suis en galère", lui crie Denis. Lorsque le couple se fait encore dépasser, il sort de ses gonds et perd sa pagaie. La coupe est pleine.

Dans une autre séquence, Julie a les yeux bandés et doit être guidée par son époux. Mais ce dernier, complètement obnubilé par ce qui l'entoure, oublie complètement de faciliter le chemin à sa compagne, qui finit par se prendre un poteau. "Je sais pas où je vais, mais tu me saoules", lui lance Denis, à deux doigts d'exploser de colère.