"Pékin Express" 2021 : les nouveautés de la saison 14 en plein coronavirus

publié le 20/02/2021 à 16:10

Pékin Express 2021 c'est pour bientôt. Le 23 février sur M6 à 21h05, la célèbre émission présentée par Stéphane Rotenberg dévoilera ses nouveaux candidats pour une édition particulière, coronavirus oblige.

Au départ, les 8 binômes devaient se lancer sur "les pistes de la terre rouge" et ainsi traverser l'Ouganda, l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis pour une grande finale à Dubaï. Mais, rien ne va se passer comme prévu, le coronavirus et les confinements sont passés par là. La course de Pékin Express va effectivement démarrer en Ouganda, mais les candidats et les candidates vont ensuite se diriger en Grèce et terminer l'aventure en Turquie.

Cette 14e saison de Pékin Express promet une aventure inédite avec de nombreux rebondissements et des émotions. Les 14 candidats en binôme, en couple, en amis ou en famille, ne sont pas au bout de leurs surprises et devront tout donner pour décrocher la victoire.