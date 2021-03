Patrick Dupond, figure de la danse française, est décédé à 61 ans

publié le 05/03/2021 à 15:30

Patrick Dupond, figure de la danse française, est décédé à l'âge de 61 ans, a-t-on appris ce vendredi 5 mars. Son entourage indique qu'il est mort des suites d'une "maladie foudroyante". Il était déjà malade "depuis quelques mois", selon sa compagne Leïla Da Rocha.

"Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a-t-elle affirmé à l'AFP.

Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris et de la danse en général en France, connu du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet. Nommé danseur étoile en 1980, à 21 ans, il était devenu dix ans plus tard directeur de la danse du ballet de l’Opéra. Il a néanmoins dû quitter "la maison" dans des circonstances pénibles après son licenciement en 1997, pour lequel il a été dédommagé en cassation. Selon lui, la décision aurait été liée à "son insoumission et son indiscipline".

Danse, cinéma, et télé-réalité

Ses qualités d'acteur ont séduit les plus grands chorégraphes, de Roland Petit à Maurice Béjart, qui ont créé pour lui. En 2000, victime d'un grave accident de voiture, les médecins lui annoncent qu'il ne dansera plus.

Après avoir tâté du cinéma (Dancing Machine avec Alain Delon en 1990), dansé avec les chevaux du Cadre noir, il a fondé en 2017 avec Leïla Da Rocha la "White Eagle Dance", une école et une compagnie de danse à Bordeaux. En septembre 2018, il a aussi touché à la télé-réalité en rejoignant le jury de l'émission Danse avec les Stars.

"Il fût l'un des danseurs étoile les plus brillants de sa génération", a commenté sur Twitter le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Roch-Olivier Maistre. "Au revoir Patrick Dupond. Souvenir d'un ballet à l'Opéra où il donnait l'impression de voler", a ajouté l'humoriste Anne Roumanoff.

Au revoir Patrick Dupond. Souvenir d'un ballet à l'Opéra où il donnait l'impression de voler. So sad.