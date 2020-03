VIDÉOS - Rock The Ballet fête ses 10 ans et revient en France

publié le 06/03/2020 à 12:11

Rock The Ballet si vous n'avez jamais vu, est un savant mélange de danse classique et de musiques modernes. La troupe a été ondée par deux américains Rasta Thomas et la chorégraphe et danseuse Adrienne Canterna. Elle, a été une des stars du programme américain Incroyable talent en 2004.

En 2007, ils fondent donc une compagnie qui va dépoussiérer la danse et enflammer les salles. "Rock The Ballet était l’opportunité de combiner le style danse classique à d’autres genres de danses comme le jazz, le contemporain, le hip-hop, les acrobaties", explique Adrienne Canterna la chorégraphe. "Ce n’est pas nécessairement l’un opposé à l’autre, le classique contre le moderne, ça mixe les deux. Et je pense que le public reçoit ça de façon très naturelle et c’est très agréable à regarder… C’est du bien être."

20 pays visités, plus d'un million de spectateurs plus tard, les revoici donc dans une formation élargie, pour un spectacle célébrant les 10 ans du concept. On y danse sur du Nina Simone, du Queen, les Beatles, du Pink, du Taylor Swift ou encore du Bruno Mars.

Formation élargie parce que la compagnie compte pour ce spectacle plus de danseurs que d'habitude explique encore Adrienne Canterna : "Je pense qu’on utilise 29 ou 30 chansons et chaque chanson évoque un sentiment différent. Chaque musique a sa fraîcheur. Et les danseurs sont sublimés, si brillants dans chaque partie. C’est cool. Et c’est la première fois que nous avons 10 danseurs sur scène pour le show Rock The ballet, normalement c’est un plus petit cast de 7 ou 8, mais là pour le 10ème Rock The ballet. Il y a 10 danseurs."

> Rock The Ballet : les coulisses du show X Crédit Image : Tanja Hall Photography | Crédit Média : Rock The Ballet | Date : 06/03/2020

Parmi ces danseurs, un couple de français...

Mathis Joubert, né à Séoul en Corée du Sud, adopté à l’âge de 3 ans dans un petit village du sud de la Touraine. Après 12 ans de football, il rencontre la danse par hasard en regardant des vidéos de breakdance sur Internet. Taylis Poncionne, franco-brésilienne originaire de Montastruc-la-Conseillère, à coté de Toulouse, danseuse classique. C'est dans la Ville rose que le couple se rencontre et s'envole ensuite vers les États-Unis. Objectif : intégrer Rock The ballet, entre autres. C'est rêve accompli.

Mathis Joubert et Taylis Poncionne Crédit : Rock The Ballet

Deux styles de danses qui se rejoignent une fois sur le plateau. "Moi, ce qui m'attirait, c'est le coté show, néo-classique explique Taylis Poncionne, c'est tout ce qu'on aime faire et tout ce qu'on a rêvé de faire." "Ce qui est intéressant dans le travail d'Adrienne Canterna, explique Mathis Joubert, c'est qu'elle chorégraphie avec un esprit de génie, et on s'amuse beaucoup. On utilise notre technique en s'amusant. c'est peut-être ça le plus difficile pour nous : trop se lâcher ! ".



Si vous avez envie d'aller les voir, il reste des places qui débutent à 22 euros. Rock The Ballet est en tournée en France, Belgique et Suisse jusqu'au 10 avril. Les places débutent à 22 euros.