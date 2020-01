Pamela Anderson : son mari Jon Peters poursuivi pour harcèlement sexuel

publié le 27/01/2020 à 02:04

Pamela Anderson a surpris tout le monde en épousant le producteur américain Jon Peters, âgé de 74 ans, au cours d'une cérémonie très privée qui a eu lieu à Malibu le lundi 20 janvier. Si l'ex-star de la série Alerte à Malibu a voulu rester très discrète sur cette idylle, elle n'a pas pu empêcher le passé de son mari de refaire surface.

En 2018, au moment de la promotion du film A Star is Born (que Jon Peters a co-produit avec Bradley Cooper), le site Jezebel a révélé que le nouveau mari de Pamela Anderson avait été poursuivi au moins cinq fois pour harcèlement sexuel. Des faits qui se seraient produits entre 1996 et 2008.

Parmi les cinq femmes qui l'ont accusé, quatre ont souhaité garder l'anonymat et auraient négocié un accord à l'amiable pour ne pas avoir à passer par la case justice. Mais Shelly Morita, une ancienne assistante, avec qui il a d'ailleurs été en couple un an, a porté plainte. Le procès a eu lieu en 2011. Jon Peters a été reconnu coupable de harcèlement sexuel et a été condamné à verser trois millions de dollars de dommages et intérêts à Shelly Morita.