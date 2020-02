publié le 08/02/2020 à 07:30

Depuis l'annonce du décès de Kobe Bryant le 26 janvier 2020, Hollywood et le reste du monde lui rendent hommage. L'Académie des Oscars a révélé au média américain The Hollywood Reporter, qu'un moment spécial saluera la mémoire de la star de la NBA, oscarisée en 2018 pour son court-métrage Dear Basketball.



L'Académie des Oscars ne précise pas quelle sera la nature de cet hommage, que le public découvrira lors de la 92e cérémonie, dans la nuit du 8 au 9 février 2020.

Après l'annonce de sa mort et de sa fille de 13 ans Gianna dans un crash d'hélicoptère, le compte officiel de l'Académie, à l'instar d'autres institutions hollywoodiennes avait posté un hommage à la star de 46 ans. "Ils doutaient qu'un gamin réussisse dans la NBA et ils leur a prouvé qu'ils avaient tort. Ils doutaient qu'il pouvait remporter un championnat, il leur a prouvé qu'ils se trompaient. Ils doutaient qu'il pouvait réaliser des films et gagné un Oscar. Comme tous les grands artistes, Kobe Bryant a montré aux critiques qu'ils se trompaient", peut-on lire en légende illustrant un portrait du sportif-réalisateur avec son Oscar du Meilleur court-métrage.