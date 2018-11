publié le 17/11/2018 à 19:00

Musique, série télévisée, football, littérature... Le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 17 novembre sera encore très éclectique. Aux côtés de Laurent Ruquier et de ses chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny, on retrouvera par exemple la chanteuse Zaz, qui viendra présenter son nouvel album baptisé Effet miroir, sorti le 16 novembre.



L'arbitre Tony Chapron, qui avait fait parler de lui après avoir tenté de tacler un joueur nantais en plein match de Ligue 1 évoquera lui son livre Enfin libre ! (éditions Arthaud). Désormais à la retraite, il revient à l'écrit sur sa carrière nationale et internationale. Autre spécialiste du ballon rond invité sur le plateau de France 2, l'ex-footballeur Rio Mavuba. L'ancien international, aujourd'hui consultant pour RMC Sport parlera de son livre intitulé Capitaine de ma vie (Solar).



En guise d'invité politique, le trio recevra le général Pierre de Villiers, qui viendra assurer la promotion de son ouvrage Qu'est-ce qu'un chef ? (Fayard). Celui qui avait démissionné avec fracas de son poste de chef d'État Major des armée a décidé de consacrer son livre à l'ordre et de proposer une "réflexion à l'usage de tous ceux qui exercent une responsabilité, si minime soit-elle".

Enfin, les acteurs Thibault de Montalembert et Assaad Bouab seront également interrogés par le duo de polémistes. Ils évoqueront le retour de la série Dix pour cent sur France 2, dans laquelle ils interprètent respectivement les rôles de Mathias Barneville et Hicham Janowski.