Crédit : Capture d'écran France 2 / "On n'est pas couche"

publié le 21/10/2018 à 02:32

"Je vous trouve grotesque de vous mettre tout le monde à dos comme ça". Invitée de l'émission On n'est pas couché samedi 20 octobre, Muriel Robin a fustigé l'attitude de Charles Consigny vis-à-vis de Marc-Olivier Fogiel. "La manière dont vous vous adressez à Marc-O me déplaît fortement (...). Je n'aime pas le ton que vous employez monsieur et j'ai le droit de vous le dire", s'est exclamée la comédienne.



Le polémiste s'était montré très critique envers Marc-Olivier Fogiel, venu présenter son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éd. Grasset). Le journaliste, père de petites filles conçues grâce à la gestation pour autrui (GPA), y racontait son expérience personnelle. Une approche que lui a reproché Charles Consigny, lui coupant plusieurs fois la parole.

Une attitude inadmissible pour Muriel Robin. "Vous parlez d'un sujet délicat et vous êtes face à quelqu'un qui est allé sur le terrain (...). Vous ne savez pas de quoi vous parlez monsieur, vous ne savez que lire des livres", a-t-elle reproché à Charles Consigny.

Véxé par les remarques de l'humoriste, le polémiste a rétorqué qu'elle était "ridicule". "J'ai fait l'objet d'une réaction tout à fait caricatural de ce que l'on peut voir sur les plateaux de télévision", a-t-il regretté, avant que Laurent Ruquier ne lui demande de "passer à autre chose".