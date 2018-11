publié le 11/11/2018 à 02:26

Peu connu du grand public, le député Les Républicains de l'Yonne Guillaume Larrivé était l'invité politique de l'émission On n'est pas couché, pour défendre son nouveau livre explicitement titré Le Coup d'État Macron.



Le secrétaire général des Républicains n'a pas hésité à tancer la politique menée par Emmanuel Macron, en expliquant notamment qu'il avait voté blanc lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017. Mais le jeune parlementaire, âgé de 41 ans, a dirigé ses attaques les plus franches vers sa propre famille politique. Et tout le monde en a pris pour son grade, à commencer par François Fillon.

En évoquant le candidat malheureux à l'élection présidentielle en 2017, Larrivé s'est lâché. "François Fillon a été le boulet de la droite, a-t-il expliqué en regrettant les affaires qui ont déstabilisé l'ancien Premier ministre. J'aurais préféré que le candidat soit François Baroin. On n'a pas réussi à débrancher collectivement François Fillon. J'ai voté pour lui par défaut".

L'ancien élève de Sciences-Po et de l'Ena a également lâché ses coups sur Bruno Le Maire, rallié au parti d'Emmanuel Macron après avoir mené sa carrière politique à l'UMP (puis les Républicains lors du changement de nom du parti).

Lorsque Laurent Ruquier a évoqué le nom du ministre de l'Économie, l'attaque a fusé. "Vous pouvez épeler son nom ?", a répondu Larrivé, feignant de ne pas le connaître. Le parlementaire ne s'est ensuite pas fait prier pour rappeler les volte-face du pensionnaire de Bercy.



"Il y a cinq ou six ans, lorsque Bruno Le Maire avait des ambitions présidentielles, il expliquait que sa première mesure serait de baisser la CSG (...). Résultat, sa première mesure est de la rehausser. Ce genre de comportement me fait vomir. Je n'ai pas beaucoup de respect pour Bruno Le Maire, il le sait".

Le co-rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a ensuite cédé à une figure presque imposée en politique : "tuer le père". Conseiller juridique de Nicolas Sarkozy lorsque ce dernier était ministre de l'Intérieur (2005-2007). "J'ai beaucoup de respect pour (lui) mais les belles heures du sarkozysme sont derrière nous. Le travail de ma génération est de vivre notre vie. On ne va pas en permanence nous renvoyer à la période 2007-2012".



Au cours de cette interview incisive où il évoquait également ces échanges avec Édouard Balladur et l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, Guillaume Larrivé a reçu le soutien de Charles Consigny. "Je suis content d'avoir enfin quelqu'un qui me comprend. Je vous écoute avec sympathie. D'habitude, je suis très isolé sur ce plateau mais là je me dis que (vous) avez raison", a souri le jeune chroniqueur, qui s'était déclaré cet été au cours d'une interview dans le Parisien "de droite mais pas sur tout". Une intervention qui a eu le mérite de détendre l'homme politique. Dans un trait d'humour très politique, ce dernier lui a proposé de créer un club "de balladuriens disparus".

"La mesure numéro 1 de Bruno Lemaire était la baisse de la CSG... Et..." @GLarrive #ONPC pic.twitter.com/4NJEKj7MDb — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 10 novembre 2018