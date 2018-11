publié le 04/11/2018 à 03:24

Salomé Lelouch et Océan étaient venus défendre la pièce de théâtre Justice sur le plateau de l'émission On n'est pas couché animée par Laurent Ruquier sur France 2. Christine Angot a décidé de questionner l’humoriste trans sur des propos polémiques tenus en 2016 lors d'une tribune dans Libération intitulée : "Qui a peur de Houria Bouteldja ?"



Dans le texte, le comédien, alors appelé Océanerosemarie, s'était notamment exprimé sur les prises de positions de la militante antiraciste Houria Bouteldja du Parti des indigènes de la République (PIR). Et dans le texte Océan a souligné : "Elle interroge l’extermination des Juifs d’Europe et son instrumentalisation par le projet sioniste depuis le monde colonisé". Ce sont ces propos que Christine Angot a décidé d'extraire du texte pour que le comédien s'explique. Océan n'a pas semblé enclin à répondre en affirmant d'abord : "On va vraiment parler d'Israël ?". Le but de sa venue était de parler de la pièce Justice.

Grand moment de tension sur le plateau d'ONPC. Émue, Christine Angot arrivait à peine à trouver ses mots pour demander à Océan de s'expliquer et Franz-Olivier Giesbert a, lui, affirmé que seules des excuses étaient envisageables. "Cette tribune m'a été reprochée avec beaucoup de violence à l'époque", confie le comédien. Ce à quoi la chroniqueuse a répondu : "La violence est de votre côté, pas de vos détracteurs". Un froid a été jeté sur le plateau et la séquence ponctuée de blancs s'est terminée par des excuses d'Océan.