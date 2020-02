"On n'est pas couché" : Philippe Manoeuvre, Waly Dia... les invités du 15 janvier

On n'est pas couché (illustration)

publié le 15/02/2020 à 14:11

On n'est pas couché sera diffusée à partir de 23h20, comme chaque samedi soir sur France 2. Cette semaine, Laurent Ruquier pourra compter sur six invités.

Ce samedi 15 février les téléspectateurs pourront entendre le président et porte-parole du "Collectif Inter Urgences", Hugo Huon. Le jeune homme viendra présenter son livre Urgences, Hôpital en danger, alertant sur les conditions de travail dans les hôpitaux de France, aux éditions Albin Michel.

Puis l'écrivaine Anne Berest et l'actrice Lolita Chammah viendront présenter leur pièce de théâtre La Visite. Une adaptation du roman du même nom et mise en scène par la romancière. La première se tiendra le 25 février au théâtre du Rond-Point.

Les auditeurs pourront aussi écouter Thibault Berard, l'ancien journaliste reconverti dans l'édition, qui viendra présenter son livre, Il est juste que les forts soient frappés, aux éditions de l'Observatoire, actuellement disponible en librairie.

Puis ce sera le critique star des Inrockuptibles, Philippe Manoeuvre, qui viendra présenter son livre Rock ainsi que son concert Rockin'1000, signant le retour du plus grand groupe de rock amateur du monde en France. Un retour prévu pour le 4 juillet au Stade de France.

Enfin, l'humoriste Waly Dia, actuellement en tournée dans toute la France, viendra présenter Ensemble ou rien, son one man show qu'il jouera au Théâtre de la Madeleine, à paris, du 29 mai au 6 juin à 20h30.

Les témoins de la semaine

Aux côtés de Laurent Ruquier cette semaine,les deux témoins seront : la journaliste, réalisatrice et écrivaine française d’origine iranienne Abnousse Shalmani et l'habitué de l'émission, Franz-Olivier Giesbert, journaliste, éditorialiste et écrivain franco-américain de renom.