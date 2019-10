publié le 25/10/2019 à 11:05

C'est un duo savoureux aussi bien au cinéma que dans la vraie vie. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal étaient sur RTL pour nous présenter leur nouveau film Mon chien stupide. C'est la troisième fois que l'actrice et chanteuse française est mise en scène par son compagnon. Mais pour ce dernier "c'est toujours une première fois".

Mon chien stupide présente l'histoire d'un écrivain en pleine page blanche et crise de la cinquantaine. Et c'est dans sa femme et ses quatre enfants qu'il va y trouver les responsables de ses échecs, de son manque de libido et d'inspiration. En plus de sa casquette de réalisateur, Yvan Attal incarne ce personnage principal, Henry, dont la vie va être bouleversée par la soudaine apparition d'un chien Mâtin de Naples.

Brillante adaptation du roman de John Fante, Mon chien stupide est un de ces films qui prouve que les Français n'ont rien à envier à personne dans le cinéma. Charlotte Gainsbourg n'a jamais été filmée aussi amoureusement. "On n'a pas l'impression d'être impudique, estime Yvan Attal. Parler d'Yvan et Charlotte est beaucoup plus difficile que de parler de nos personnages."

Un tournage atypique

Véritable famille d'acteurs, leurs fils, Ben, joue également dans le film. "Cela rajoute du réalisme", estime son père et metteur en scène. Avec Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfant et Ma femme est une actrice, ce nouveau film peut être vu comme la fin d'une trilogie. "Les gens nous demandent s'il va y avoir un quatrième... peut être qu'on va y penser", nous confie Yvan Attal, avant de préciser : "Cette trilogie n'a jamais été pensée comme telle (...) les trois n'ont jamais été fait en imaginant un quelconque lien."



Les deux acteurs se confient également sur la cohabitation sur le tournage avec l'énorme chien Stupide. "C'était dur, se souvient l'actrice, c'était vraiment dur (...) celui-là, sentait tellement mauvais." Pour le réalisateur également, tourner avec ce chien n'a pas été facile "c'était l'acteur le plus chiant sur le plateau", a-t-il confié.

