A La Bonne Heure avec Kev Adams

publié le 25/03/2019 à 13:33

En 2009, Kevin Smadja, plus connus sous le pseudonyme Kev Adams, était repéré par Elisa Soussan, productrice de la star de l'humour Anne Roumanof. En 2019, le comédien de 27 ans célèbre ses 10 ans de carrière sur scène. Avec son nouveau one-man-show intitulé Sois 10 ans, en référence aux "on dit que" et aux rumeurs proférées à son encontre, il est actuellement en tournée dans toute la France.

"Sois 10 ans", le nouveau spectacle de Kev Adams

Révélé au grand public en 2010 grâce à l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier sur France 2, le jeune artiste a d'abord explosé sur le petit écran avec la série SODA (M6) et s’est ensuite vu offrir plusieurs grands rôles au cinéma : Les Profs 1 et 2, Fiston, Les nouvelles aventures d’Aladdin, Gangsterdam ou encore dernièrement Love addict.

Aujourd'hui, fort de tous ces succès et après une décennie sous le feu des projecteurs, Kev Adams revient à son premier amour : la scène. Trois ans après Tout est possible, son spectacle en duo avec Gad Elmaleh, l'idole des jeunes aux plus de 6 millions de followers sur Twitter est enfin de retour sur scène et en solo ! Dans ce nouveau show, l'humoriste livre des anecdotes sur sa carrière, sa famille et décrit avec brio notre quotidien.

Kev Adams fait actuellement la tournée des Zéniths de France. Avis à ses nombreux fans qui pourront notamment aller l'applaudir le 27 Mars prochain à la Baule, le 30 mars à Saint-Brieuc, le 4 avril à Reims, le 6 avril au Touquet, le 11 avril à Lille, le 17 avril à Albi, le 19 avril à Béziers, le 27 avril à Montélimar ou encore le 2 mai à Biarritz. A noter : du 22 au 26 octobre, Kev se produira dans les cinq salles parisiennes qui ont marqué sa carrière : le Petit Palais des Glaces, Le Bataclan, L’Olympia, Le Casino de Paris et le Zénith. Toutes les autres dates sur son site officiel !

