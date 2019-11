VIDÉO - "On n'est pas couché" : François Ruffin veut "supprimer la publicité"

publié le 10/11/2019 à 11:03

"On ne peut changer le monde (...) qu'en changeant ce qu'il y a dans la tête des gens". Le député la France insoumise François Ruffin a défendu la "suppression de la publicité" pour "transformer les imaginaires".

"On a de la publicité tous azimut qui vient nous dire que le progrès c'est d'avoir une Rolex à 50 ans, c'est d'avoir la nouvelle Audi. Ce n'est plus d'être mais c'est d'avoir." Le député, qui venait dans l'émission On n'est pas couché pour présenter son nouveau livre, est d'ailleurs cette semaine à l'origine de la proposition de loi pour interdire les écrans de publicité dans les toilettes publiques. "La crise écologique est l'occasion de rouvrir une crise métaphysique qui me paraît profonde dans la société", argumente François Ruffin.

"La publicité, vous en jouez le jeu à l'instant où vous venez parler de votre livre", lui a répondu le philosophe Raphaël Enthoven, un des chroniqueurs régulier de l'émission cette saison, sous les applaudissements du public. "Est-ce que Audi est interrogé de la même manière quand ils passent leur publicité ?", répond le député, qui estime "que les gens voient 10.000 marquent par jour", un chiffre toutefois difficile à mesurer, même selon les associations anti-publicité.