"On n'est pas couché" : Joël Dicker alerte sur la situation économique des libraires

publié le 31/05/2020 à 04:03

Ce samedi 30 mai, l'émission "On n'est pas couché" avec l'équipe de Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, accueillaient l'écrivain Joël Dicker, notamment pour la sortie de son dernier thriller L'énigme de la chambre 622.

Sur le plateau, Joël Dicker s'est exprimé à propos des conséquences de l'épidémie du coronavirus sur les commerces, et particulièrement sur les libraires : "Je crois que c'est un moment important que l'on vit. Il faut bien se rendre compte que des commerçants qui ont fermé pendant huit semaines sont des gens qui n'ont plus de trésorerie", a rappelé l'écrivain.

"Le moment est à la solidarité. Il faut se demander ce qu'on peut faire pour les libraires, pour les aider un peu. Pendant le confinement, l'un des réflexes que j'ai eu a été d'écrire à une centaine de libraires pour leur dire 'qu'est-ce qu'on fait ?'. Leur réponse a été de me demander de faire paraître mon livre le plus tôt possible dès la reprise, pour espérer avoir des gens dans les magasins", raconte-t-il sur le plateau de l'émission.

« Le moment est à la solidarité : qu’est-ce qu’on peut faire pour les libraires ? Les aider un peu ? » @JoelDicker #ONPC pic.twitter.com/17a9U8GIWE — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) May 30, 2020