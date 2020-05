publié le 02/05/2020 à 22:43

L'industrie du livre, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'a pas profité du confinement. Comme tous les commerces, la majorité des librairies ont dû fermer face à la propagation du coronavirus. Un manque à gagner pour les libraires, les écrivains mais également les maisons d’éditions. Philippe Robinet, directeur des éditions Calmann-Lévy fait un point sur la situation.

"Beaucoup de personnes lisent en France. On est un des rares pays de lecteurs au monde donc effectivement quand les librairies sont fermées, on a vu apparaître beaucoup de personnes de demandes," affirme Philippe Robinet. "On peut faire un constat en deux étapes. Première étape, l’état de sidération face à l‘arrivée de ce virus a fait que la lecture a légèrement baissé au profit des informations. Et ensuite la lecture a repris."

L’industrie du livre a pu rester la tête hors de l’eau puisque durant le confinement, la vente pouvait toujours s’effectuer dans les grandes et moyennes surfaces qui sont restées et grâce la vente de e-books, de livres sur Internet et au "click and collect", pratiqué par de nombreux commerçants. "La vente de livre numérique en a profité mais pas autant qu’on ne le pensait. (…) Il y a un petit accroissement, mais il n’y a pas d’envolée," rapporte Philippe Robinet.

L'industrie dans l'attente d'un geste du ministère

"Ayons une pensée pour tous ces écrivains qui n’ont pas vu leur livre paraître ou ceux qui ont vu leurs livres paraître juste avant le confinement". Le ministère de la culture devrait donner des précisions dans quelques jours pour aider le monde du livre, mais également du spectacle.

La maison d'édition Calmann-Lévy est sur le pont de sortir le prochain livre de Guillaume Musso, dont la date de sortie a été repoussée au 26 mai. Avec cette sortie, Philippe Robinet affirme qu'il est de "notre responsabilité d’aider à rouvrir, remettre de la lumière sur les librairies."