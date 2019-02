Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, le 7 octobre

publié le 02/02/2019 à 20:48

Nouveau samedi, nouvelle émission. Comme chaque semaine, une poignée d'invités vont se succéder dans les fauteuils de Laurent Ruquier, à la tête du célèbre talk-show On n'est pas couché.



Pour ce premier rendez-vous du mois de février, huit personnalités ont été conviées à prendre place face à Christine Angot et Charles Consigny, les deux chroniqueurs de l'émission. Jean-François Copé est l'invité politique de la semaine. Le maire de Meaux, véritable habitué de l'émission, sera accompagné du médecin Laurent Alexandre, fondateur du site Doctissimo, avec qui il a écrit le livre L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie ?

Côté cinéma, l'acteur Olivier Gourmet et le réalisateur Antoine Raimbault seront de la partie et pourront promouvoir le film Une intime conviction, avec Marina Foïs, qui doit sortir en salles le 6 février. À noter que Lambert Wilson et Pauline Cheviller, actuellement au théâtre dans Le Misanthrope, seront également présents.



Enfin, Jérémy Frérot, qui avait décidé de mettre fin au duo les Fréro Delavega pour entamer une carrière solo, devra répondre aux questions des intraitables chroniqueurs de Laurent Ruquier. De même que Jérémie Moreau, auteur de la bande-dessiné, La Saga de Grimr.