publié le 20/01/2019 à 02:29

Invitée de l'émission On n'est pas couché, Vaimalama Chaves, est revenue sur sa victoire à l'élection de Miss France 2019 du 15 décembre dernier. La jeune femme de 24 ans a expliqué à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs que ses parents ne souhaitaient pas qu'elle se présente à des concours de beauté. Celle qui avait pour rêve d'être élue Miss Tahiti a dû, une fois son rêve réalisé, insister pour pouvoir se présenter à l'étape supérieure, celle de la sélection nationale.



Le soir de son sacre, la jeune reine de beauté avait évoqué sa volonté première de devenir professeure des écoles : "J'aurais pu être une référence autant pour les persécutés que pour les persécuteurs", avait-elle déclaré.

Brimée dans son enfance à cause de son physique, parce qu'elle était "différente", Vaimalama Chaves explique : "Les valeurs que j'ai reçues n'étaient pas esthétiques. Quand j'allais à l'école, je ne me faisais pas attention à comment je m'habillais". Devenir professeure reste pour elle un objectif, une fois son mandat d'un an terminé, qui lui permettrait de "changer le monde" en venant en aide aux persécutés, mais également aux persécuteurs.

Face aux chroniqueurs, qui se sont dits "impressionnés" par sa présence et sa personnalité, Vaimalama Chaves a conclu en affirmant que "la confiance en soi est ce qu'il y a de plus beau chez une femme".