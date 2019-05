publié le 05/05/2019 à 02:19

C'est un exercice de confession sans doute difficile auquel se livre Pierre Palmade depuis quelques jours dans la presse, afin de confier ses dépendances à l'alcool et à la drogue. Invité samedi 4 mai sur le plateau d'On n'est pas couché, l'humoriste est revenu sur ses démons. "Je suis donc alcoolique et cocaïnomane", a-t-il confirmé face à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs.



"Je sais que c'est illégal [de consommer de la cocaïne], je me donne le droit d'en parler", insiste Pierre Palmade. Et ce "pour dire que c'est une maladie", explique-t-il. "Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement", confie l'humoriste.

"J'ai subodoré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Et ça fait 10 ans que j'essaye d'arrêter", raconte-t-il au moment où sort son autobiographie Dites à mon père que je suis célèbre (HarperCollins).

"Ça aurait dû m'arriver bien avant"

Pierre Palmade évoque alors la difficulté de combattre ses addictions, surtout à Paris où les sollicitations sont grandes, et "quand on vagabonde sur internet ou dans les bars". Il revient alors sur l'accusation de viol dont il a été l'objet il y a quelques semaines, de la part d'un "garçon qui, pour se venger d'une soirée qui s'était mal passée, à voulu faire croire que je l'avais drogué et violé". L'homme finira par revenir sur ses accusations, et sera jugé en octobre.

"La mésaventure qui m’est arrivée il y a quelques temps, c’est ce qu’on appelle une rechute." @PalmadePierre #ONPC pic.twitter.com/tmnN4SvNgX — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 4 mai 2019

"Ça aurait dû m'arriver bien avant. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque tout le monde me dit : 'Pierre, il va t'arriver une merde. Tu ramènes des inconnus, tu es imprudent'", explique l'artiste. "Tout ce qu'on fait quand on a bu une bouteille de vodka et qu'on a pris de la drogue, on est minable", illustre Pierre Palmade en référence à l'expression se mettre minable.

"Je ne savais pas à 20 ans que c’était une maladie, je pensais que c’était un divertissement." @PalmadePierre #ONPC pic.twitter.com/Zxpc5QRq01 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 4 mai 2019

"J'ai honte de toutes les murges et des consommation de drogue que j'ai faites", tranche-t-il. Il "ne quitte plus d'un pouce" ses thérapeutes. Un combat au jour le jour, qu'il espère gagner. "C'est une maladie (...). Les gens qui disent 'sale drogué', c'est comme si on disait 'sale cancéreux'. Ça n'a pas de sens", illustre Pierre Palmade.