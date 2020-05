publié le 21/05/2020 à 10:19

Laura Smet attend son premier enfant. La nouvelle a été relayée par le média Closer, alors que la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday n'a pas (encore) fait d'annonce officielle. Selon nos confrères, Laura Smet est enceinte de 5 mois, un an et demi après son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal.

En 2018 dans les colonnes de Paris Match, Laura Smet confiait à propos de son compagnon : "J’ai trouvé l’apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j’ai rencontré la bonne personne. Je suis devenue quelqu’un de serein. Je me respecte beaucoup plus. Je fais attention à ma santé, à mon alimentation, je fais du sport trois fois par semaine… Je me veux du bien. (...) Je rêve d’avoir des enfants, et j’en aurai. J’ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce que l’on m’a offert".

Le couple s'était rencontré en 2013, avant de s'unir à la mairie, puis à l'église en 2018. Le 15 juin dernier, jour de l'anniversaire de Johnny Hallyday, Laura Smet et Raphaël Lancrey-Java se sont unis de nouveau.