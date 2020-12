et Marie-Pierre Haddad

publié le 13/12/2020 à 15:49

À 500 jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, la gauche et les écologistes affinent leurs stratégies. Jean-Luc Mélenchon est officiellement candidat de la France insoumise, Anne Hidalgo avance doucement mais sûrement ses pions et qu'en est-il de Yannick Jadot ?

Le député européen EELV est-il le candidat des écologistes pour la présidentielle de 2022 ? "Le sujet des Françaises et des Français, c'est Noël, la pandémie et leur enfant. Ce n'est certainement pas la course présidentielle", explique Yannick Jadot dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Ceci étant dit, celui qui s'était déjà lancé dans la campagne de 2017 confirme : "Je m'y prépare". D'après lui, la France "a besoin en 2022 d'une alternative enthousiasmante qui nous redonne de l'espoir", explique-t-il en mettant en avant sa volonté de "relocaliser l'économie" (à partir de 51 minutes dans la vidéo ci-dessus).

Il nous faut une candidature unique d'un rassemblement qui va entre Mélenchon et Macron Yannick Jadot, eurodéputé EELV





Yannick Jadot avait déjà fait part de ses ambitions présidentielles en juillet dernier dans les colonnes du Journal du Dimanche. Depuis, le temps semble s'être arrêté chez Europe Écologie-Les Verts qui n'a pas statué sur les modalités de désignation d'un ou d'une candidate.

En août dernier, le député européen EELV affirmait dans Libération que "l'écologie doit avoir sa candidature avant janvier". Une échéance qui "n'est plus d'actualité", a balayé Yannick Jadot. "Si nous voulons gagner en 2022, et nous pouvons gagner, il nous faut une candidature unique d'un rassemblement qui va entre Mélenchon et Macron, estime-t-il. EELV a défini son dispositif de désignation d'une candidature écologiste (...). Mais toutes ces étapes intermédiaires devront être réévaluées sur un seul objectif : se rassembler pour gagner".

Une primaire EELV ?

Sans se positionner clairement en faveur ou contre l'organisation d'une primaire chez les Verts, Yannick Jadot a insisté sur le fait que : "Cette primaire est prévue dans dix mois. Si à un moment donné collectivement, nous pensons que cette primaire ne sert plus à un rassemblement entre Mélenchon et Macron, il faudra se poser la question de sa pertinence". Et se poser la question d'une autre candidature que la sienne ?

"On n'est pas au moment des candidatures", élude Yannick Jadot qui ne confirme aucune date sur l'organisation d'une primaire. Le député européen a insisté sur le fait qu'il ne "contournerait pas" son parti pour se lancer dans une candidature pour 2022... sans confirmer sa participation à une primaire.