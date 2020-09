"On est en direct" : les invités de la première émission le 26 septembre

publié le 25/09/2020 à 17:24

Pour sa rentrée à la télévision, Laurent Ruquier fait peau neuve. Terminée On n'est pas couché et place à On est en direct, dont la première émission sera diffusée samedi 26 septembre sur France 2.

Que de nouveautés pour On est en direct qui se veut plus intimiste qu'On n'est pas couché. "Il y aura différents espaces, un pour le live, un pour le bar, l'autre autour du piano. Il y aura un salon à l'esprit un peu anglais", expliquait le producteur Philippe Thuillier contacté par RTL.fr, qui revendique une filiation avec des émissions comme Droit de réponse de Michel Polac ou Ce soir (ou jamais !) de Frédéric Taddeï. De son côté, Laurent Ruquier expliquait à Télé-Loisirs : "Je circulerai entre différents plateaux, en fonction des séquences. L’espace ne sera pas unique, les lieux différents. Il y aura un bar, un piano, des petites tables, et beaucoup d’invités !".

Pour cette première d'On est en direct, Laurent Ruquier et son équipe accueilleront "Bernard Campan et Isabelle Carré, qui sortiront du Théâtre de la Renaissance. Il y aura le retour du chanteur Pierpoljack et pour la partie live le chanteur TiBZ, qui a cartonné cet été". Mais, "c'est jusqu'au dernier moment qu'on va décider de la programmation", explique-t-il au micro de RTL.

Info @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance : Découvrez en avant-première le générique et le nom des invités de la nouvelle émission de @ruquierofficiel : On en est en direct samedi soir sur France 2 pic.twitter.com/Ymd60TdZnw — Eric Dussart (@E_Dussart) September 24, 2020