"On est en direct" : à quoi va ressembler la nouvelle émission de Laurent Ruquier ?

publié le 19/09/2020 à 10:30

Oubliez On n'est pas couché. Laurent Ruquier change de formule et d'équipe pour sa nouvelle émission qui sera diffusée sur France 2 : On est en direct. Si On n'est pas couché était pensée comme une arène, On est en direct proposera une ambiance plus intimiste de "boîte de nuit" avec des artistes, des humoristes et des invités. "Il y aura différents espaces, un pour le live, un pour le bar, l'autre autour du piano. Il y aura un salon à l'esprit un peu anglais", décrit le producteur Philippe Thuillier contacté par RTL.fr qui revendique une filiation avec des émissions comme Droit de réponse de Michel Polac ou Ce soir (ou jamais !) de Frédéric Taddeï.

"Je circulerai entre différents plateaux, en fonction des séquences. L’espace ne sera pas unique, les lieux différents. Il y aura un bar, un piano, des petites tables, et beaucoup d’invités !", avait confié Laurent Ruquier à nos confrères de Télé-Loisirs.

Toute une troupe accompagnera le présentateur dont des humoristes comme Philippe Caverivière que les auditeurs de RTL connaissent déjà, Cédric Cizaire (vu dans Touche pas à mon poste), Léa Lando (L'info du vrai), Donel Jack'sman (La France a un incroyable talent sur M6), confirme le producteur qui précise que cette petite bande devrait grandir et se consolider au fil des semaines. Certains visages ne feront qu'une seule apparition et d'autres deviendront des réguliers. Fini aussi les fameux chroniqueurs snipers qui ont fait naître tant de clashs et de polémiques au temps d'On n'est pas couché. Pour cuisiner les invités, c'est Laurent Ruquier "himself" qui se chargera de poser les questions qui fâchent.

Laurent Ruquier continuera d'explorer ses thématiques fétiches. L'émission sera toujours un lieu où l'on discutera d'actualité, de culture et où l'on cultivera le goût de l'insolite et de l'inattendu. L'émission comptera trois séquences humour avec des sketchs à plusieurs ou des seul(e)s en scène.

Chaque samedi soir, près d'une vingtaine d'invités seront présents autour de l'animateur mais tous ne disposeront bien évidemment pas du même temps de parole. Le tournage en fin de soirée (l'émission sera diffusée entre 23h30 et 1h30) permettra à de nombreux comédiens ou musiciens se produisant à Paris à l'heure du prime-time de se rendre sur le plateau parisien d'On est en direct, juste après avoir quitté la scène. La première de l'émission sera le 26 septembre, sa programmation et ses invités restent pour l'instant un secret bien gardé.