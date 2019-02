Isabelle Carré et Bernard Campan dans A La Bonne Heure !

publié le 04/02/2019 à 12:30

Depuis le 29 janvier, Isabelle Carré et Bernard Campan sont à l'affiche de La Dégustation, d'Ivan Calbérac au Théâtre de la Renaissance. 17 ans après le film Se souvenir des belles choses réalisé par Zabou Breitman, les deux comédiens se donnent donc de nouveau la réplique dans une pièce qui célèbre le goût de la vie. Mounir Amamra, Éric Vielard et Olivier Claverie complètent le casting de cette comédie romantique, à consommer sans modération.

"La dégustation", d'Ivan Calbérac avec Isabelle Carré et Bernard Campan

L'histoire : Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop longtemps, Jacques (Bernard Campan) tient seul une petite cave à vins. Hortense (Isabelle Carré), engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster !

La dégustation, au Théâtre de la Renaissance, du mardi au samedi à 21h. Matinées les samedi et dimanche à 16h30.

