VIDÉO - Laurent Ruquier surprend Jean Castex en débarquant lors de son interview

publié le 03/09/2020 à 10:22

Passionné de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, le Premier ministre Jean Castex a eu la bonne surprise, pendant sa venue jeudi 3 septembre, de voir entrer en studio son présentateur Laurent Ruquier.

"Vous venez quand vous voulez aux Grosses Têtes" lui a assuré Laurent Ruquier en ironisant ensuite : "Puisque vous m'avez pris Roselyne Bachelot, est-ce que en cas de remaniement, il y a quelqu'un de très drôle dans le gouvernement que je pourrais récupérer ?". Le Premier ministre a assuré que la nouvelle ministre de la Culture était "une excellente recrue".

Jean Castex a ensuite tenu, devant Laurent Ruquier, a tirer "un coup de chapeau à Philippe Bouvard, dont il est l'hériter, et à Olivier de Kersauson et Jean Yanne, qui sont des plus anciens pour. C'est pour vous montrer ma fidélité" aux Grosses Têtes, a-t-il expliqué. Le Premier ministre a d'ailleurs ouvert la porte à une éventuelle arrivée au sein de l'émission dans le futur : "Je regrette que vous n'ayez pas dis qu'une fois que j'aurai accompli ma lourde mission, je pourrai espérer vous retrouver".

Quand @ruquierofficiel devient l'invité mystère de #RTLMatin pour la venue en direct du Premier ministre @JeanCASTEX ! pic.twitter.com/w2qe25g7Pi — RTL France (@RTLFrance) September 3, 2020