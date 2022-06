François Hollande et Julie Gayet : nom, témoins, menu... Nouvelles confidences sur leur mariage

Ne l'appelez pas Julie Hollande. La comédienne Julie Gayet, et désormais épouse de l'ancien président de la République François Hollande, n'a pas l'intention de changer ses habitudes. Il faut dire que l'actrice a bâti sa carrière sur son nom et qu'il serait peut-être compliqué pour elle de changer de patronyme pour suivre la tradition patriarcale liée au mariage.

D'après les journalistes du quotidien régional La Montagne qui ont suivi le couple lors de sa sortie pour aller voter pour le premier tour des législatives, Julie Gayet a été particulièrement claire sur le sujet. "Le plaisir d'une actrice, c'est qu'on garde toujours son nom. Je serai toujours Julie Gayet", a confié la comédienne.

Cette sortie toute démocratique a permis aux journalistes de glaner quelques informations supplémentaires sur le mariage du couple qui s'est déroulé le 4 juin 2022 à Tulle. François Hollande était accompagné du maire de la vile qui l'a marié quelques jours auparavant, Bernard Combes. Son épouse l'a suivi quelque instants après pour se rendre au bureau de vote en évitant soigneusement d'éventuels photographes trop curieux.

François Hollande n'a semble-t-il rien perdu de son sens de l'humour et de la répartie. Soucieux de préserver leur vie privée le plus possible, François Hollande a souvent répondu par des boutades aux questions des reporters. Où le couple compte-t-il faire son voyage de noce ? "J'encourage tout le monde à venir faire son voyage de noce à Tulle, a répondu l'ancien président. On y fête tout, les victoires présidentielles comme les mariages".

Une infinie discrétion

Les noms des témoins des mariés ont néanmoins été dévoilés. François Hollande avait deux amis très proches à ses côtés. Le premier est bien connu, il s'agit de Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. Les deux inséparables se sont connus sur les bancs de l'ENA, promotion Voltaire. Le second est plus ancien encore : Jean-Louis Audren, chirurgien, que François Hollande connaît depuis le lycée. Julie Gayet avait pour témoins Benjamin Biolay et Catherine, sa meilleure amie.

Pour le reste des petits détails, on peut dire que le couple Gayet-Hollande a joué la carte de l'ultra-local : les invités ont eu le droit de déguster des "côtes de bœuf achetées au marché de Tulle" dans la maison corrézienne du couple. Le bouquet de la mariée que l'on peut apercevoir sur l'une des rares images de ce mariage a été conçu par la maison Coussaert, une fleuriste de Tulle. Cette dernière ne savait même pas l'identité de ses clients. "C'est en voyant la photo que j'ai su", révèle-t-elle au journal. Julie Gayet est une habituée de la boutique et elle a réussi à masquer l'occasion de sa commande en prétextant qu'elle avait besoin de fleurs pour célébrer son 50e anniversaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info