publié le 29/11/2017 à 13:18

La tension va sans doute monter pour les candidates et candidats de Nouvelle Star en lice pour les épreuves du théâtre, et dont la fin sera retransmise ce mercredi 29 novembre, à 21 heures, sur M6. Après avoir trié parmi 94 rescapés des auditions pour n'en retenir que 40 à l'issue de l'épreuve des lignes, il n'en restera que 12.



La douzaine d'élus aura ainsi le droit de participer aux live en public, sur un plateau tout neuf situé dans La Cité du cinéma, et qui fera sans doute sensation, comme vous l'a dévoilé RTL en exclusivité. Mais avant cela, les jurés ne manqueront pas de mettre les voix et les caractères à rude épreuve.

À commencer par "La chanson imposée". Les 40 candidats et candidates se verront imposer un titre à chanter en le revisitant et en se l'appropriant. La chanson en question sera choisie afin de ne pas forcément correspondre à l'univers de l'artiste, et ce dernier ou cette dernière devra apprendre en une seule nuit les paroles et réadapter le titre, qui sera interprété en compagnie de 3 musiciens professionnels.

Les "Trios" avant le "Ballottage"

L'écrémage s'annonce impitoyable, puisqu'à la fin il n'en restera que 11. Des rescapés qui finalement seront rejoints par les 4 "Star Pass" pour "Les trios". Les 15 artistes restants, dispatchés en 5 groupes de 3, devront interpréter un nouveau titre. Chaque trio devra donc passer sur le même morceau, et chaque candidat ou candidate cherchera à se démarquer, bien qu'entouré par deux concurrents ou concurrentes.



Là encore, il y aura peu de temps pour se préparer et la fatigue alliée au stress seront des facteurs déterminants. Au final, 9 heureux élus fileront vers les live en public, et les 6 autres devront encore passer par "Le Ballottage" décisif.



Dans la foulée immédiate, chacun et chacune devra chanter a cappella une chanson de choix, devant les camarades déjà qualifiés. Il faudra du cran en plus du talent, afin d'avoir le privilège d'accéder à La Cité du cinéma. Et espérer être présent en finale le 20 décembre.