Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir un "Star pass" tomber lors de cette deuxième soirée d'auditions de Nouvelle Star. Et autant dire qu'il n'a pas été volé. Azza, qui vit à Paris mais est originaire de Marseille, est venue avec toute sa famille en soutien afin de tenter de séduire le jury.



Elle débute par Mon amie la rose de François Hardy, avec des notes orientales qui rappellent la version de Natasha Atlas de 1999. Très vite, la voix est belle et l'interprétation juste. À en voir les yeux humides de Cœur de Pirate (qui certes a la larme facile), l'émotion est également au rendez-vous.

Azza a alors l'opportunité d'enchaîner sur un deuxième morceau, une chanson en arabe issue du très riche répertoire égyptien. Et la magie opère, les quatre jurés sont touchés. Benjamin Biolay oublie presque qu'il s'agit d'une audition et se laisse emporter. Les lettres de lumière défilent au-dessus de la candidate et le mot "STAR" apparaît. Unanimité du jury, Azza file directement dans les 15 derniers finalistes.