publié le 22/11/2017 à 22:45

C'est pour le moment la plus belle surprise de cette saison de Nouvelle Star. Et elle ne vient pas d'un talent méconnu, bien au contraire. Au moment des auditions, et alors que le jury voyait défiler une flopée de talents au niveau plus ou moins intéressant, voici que débarque un visage connu armé de sa guitare. Vianney, autocollant de candidat sur la poitrine, venait passer le premier casting de sa vie.



"Je suis venu avec un ami", confesse-t-il néanmoins. Et voilà que surgit Alain Souchon, himself. Sous les yeux ébahis des 4 jurés, et des candidats et candidates surpris en coulisses. Jouant le jeu de novices venus se tester devant des professionnels, le duo interprète La vie ne vaut rien... d'Alain Souchon.

Une belle prestation qui vaut aux deux artistes un "Star Pass" aussi mérité qu'inutile et factice. Un joli clin d’œil, et des commentaires de jurés drôles et plein de second degré. Alain Souchon et Vianney passaient ensuite en coulisses rejoindre la troupe de candidats et la saluer.

STAR PASS pour le duo surprise : Alain Souchon & @VianneyMusique ! #NouvelleStar pic.twitter.com/7awlXOidHM — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 22 novembre 2017