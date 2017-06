publié le 14/06/2017 à 19:07

Depuis ce mercredi 14 juin, on connaît les quatre célébrités qui jugeront les candidats de Nouvelle Star version 2017. Comme chaque année depuis son lancement en 2003, il y a du changement dans les membres du jury. Pour cette 13ème édition, il est de taille, puisque pour la première fois l’historique André Manoukian a cédé sa place à la nouvelle génération. Exit également JoeyStarr, Sinclair et Élodie Frégé, présents l’année dernière sur D8 (ex-C8).



Cette fois, le jury est plus hétéroclite avec une star internationale, un artiste français et deux personnalités qui avaient jusqu’alors travaillé auprès des plus grands, mais dans l’ombre… Les quatre nommés, dont la dernière a fait son annonce ce mercredi matin au micro de RTL, sont : la chanteuse canadienne Cœur de pirate, l’auteur-compositeur-interprète Benjamin Biolay, la conseillère en image Nathalie Noennec et le producteur Dany Synthé.

1. Cœur de Pirate

La jeune canadienne a été interviewée sur RTL ce mercredi. Elle s’est longuement expliquée sur sa démarche de faire partie du jury de Nouvelle Star : "Moi, je suis de la génération de la Nouvelle Star. Quand je suis arrivée en France l'émission battait son plein, je ne connaissais pas grand-chose de la musique actuelle en France et ça m'a permis de me faire un peu une idée de ce qui se présentait", confie Béatrice Martin.

L'artiste poursuit : "Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur mais je crois que j'ai assez d'expérience, non seulement avec ma carrière aujourd'hui et à travers la maternité pour voir ce que des plus jeunes ont à offrir. Je ne fais qu'écrire des chansons et chanter, mais je crois que c'est peut-être assez pour dire ce que je pense".

2. Nathalie Noennec

La conseillère en image n’est pas connue du grand public et pourtant. Elle a travaillé pendant près de 30 ans dans le milieu de la musique avec Sinclair, André Manoukian et Benjamin Biolay, à conseiller les plus grandes stars. Elle s'est notamment occupée de l'image d'Alain Souchon, de Renaud, des Rita Mitsouko et d'Étienne Daho. "Pour moi, c'est une nouvelle aventure à plein de niveaux, je vis depuis toujours dans l'ombre des artistes et là je vais me révéler au grand public", a-t-elle déclaré sur RTL.

3. Benjamin Biolay

Celui que l’on surnomme volontier le dandy de la chanson française a accepté de faire partie du jury car comme il l’a confié au Parisien, "la Nouvelle Star est une émission mythique où même les perdants sont magnifiques". "Je suis là pour trouver nos futurs concurrents", a-t-il ajouté. L’auteur du célèbre album La Superbe, a déjà travaillé avec trois anciennes candidates de l’émission de M6: Camelia Jordana, Louane et Elodie Frégé.

4. Dany Synthé

Le dernier membre du jury est le producteur de Maître Gims, MHD ou Florent Pagny. Un homme de l’ombre qui a accepté de rentrer dans la lumière et qui s’est confié sur ce choix au Parisien. Pour lui, les mécanismes de l’émission, sont les mêmes que le travail qu'il a réalisé avec MHD livreur de pizzas, devenu star du style afro-trap et double disque de platine.