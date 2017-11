publié le 22/11/2017 à 22:12

La touche fraîcheur du 4e prime time, c'est lui. Son nom de scène est Blend'Art, tout droit venu de Loire-Atlantique du haut de ses 17 ans. Dès les premières secondes, point de doute sur le soin qu'il apporte à son look. Lunettes impeccables, nœud papillon tendance, chemise de couleur et sans pli surmontée d'une paire de bretelles.



La première impression visuelle fait mouche, la suivante, auditive et artistique, achèvera de séduire le jury. Sur du Gage, Pense à moi, la voix vient se poser parfaitement sur les notes de la guitare dont il joue également. Tout se déroule à merveille, mais comme rien n'est parfait, les vibes exagérées à la fin serviront de bémol.

Une fois le faux pas relevé par les jurés, il deviendra anecdotique tant Blend'Art (de son prénom civil Giovanni) a été impeccable par ailleurs. Avec 4 immenses "oui", le jeune homme file vers la suite de l'aventure et rejoindra donc Paris et l'Élysée-Montmartre.

