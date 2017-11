publié le 22/11/2017 à 21:43

Non, trop de trop c'est trop ! Arrêtons le jeu de massacre. Je sais bien qu'il est tentant pour chacun d'abuser du petit pouvoir qu'il croit avoir, et que le mal va plus vite que le bien. Il est ainsi toujours plus facile de faire une lettre de dénigrement que de remerciement, de délation que de contrition. Je me souviens ainsi (au passage) de ces panels de téléspectateurs que les chaînes convoquaient naguère pour tester une série à venir, histoire de mieux évaluer son futur impact sur le grand public.



Or ce panel, trop content d'avoir temporairement "de l'influence", avait tendance à en rajouter. À "noter sec" comme on dit. Convoqué en 1992 pour visionner le pilote de Julie Lescaut, il avait ainsi jugé qu'elle était une mauvaise mère. Pourquoi ? Parce que, alors qu'elle avait un garage dans sa propriété, elle garait sa voiture dans la rue, ce qui sous-entendait selon eux qu'elle avait l'intention de ressortir "en soirée" et donc de laisser ses deux fillettes toutes seules.

Imaginez l'impact surmultiplié aujourd'hui de la moindre remarque, dans notre société "qui joue autant des pouces que des coudes", et qui peut faire trembler la planète en un seul tweet. Deux doigts suffisent. Et même pas - si j'ose dire - des doigts d'honneur vu que l'honneur, il en est justement fort peu question. Chaque jour apporte son lot de polémiques aussi gonflées que les poitrines des bimbos de télé-réalité.



Elles se succèdent aussi régulièrement que la crise de foie suit les excès en tous genres. C'est une autre forme de mouvement perpétuel. La preuve avec toutes les "affaires" des derniers jours, nées et fermentées sur internet. Il a ainsi été question de Thierry Ardisson accusé d'avoir déstabilisé le youtubeur Squeezie en le taquinant sur son métier de "commentateur de jeux video" (il en a vu d'autres, Squeezie, non ?). Il y a également eu en début de semaine Thierry Demaizière, accusé par les fans d'Ed Sheeran d'avoir "odieusement questionné" ce chanteur de talent sur la difficulté de réussir "en étant bègue et roux".

Si cela avait été choquant, j'aurais été choquée Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Et oui, c'était tout simplement une vraie question de journaliste dans une interview de journaliste, pas de groupie. Elle était d'ailleurs bienveillante et rendait cet artiste d'autant plus touchant qu'on était touché. Sa réponse avait d'ailleurs valeur d'exemple et d'exemplarité. Que ses adorateurs soient donc rassurés : si cela avait été choquant j'aurais été choquée. Je l'ai d'ailleurs été, mais plus tard, à la suite de l'accusation de "harcèlement" portée contre Nouvelle Star après l'émission de mercredi 15 novembre sur M6.



Du harcèlement ? Mais où pouvait-il bien se cacher ? Et comment cela avait-il pu m'échapper, moi qui avais suivi le programme ? Il s'agissait en fait, bigre, de la boutade de la jurée Nathalie Noennec voyant apparaître un candidat en kilt. Histoire de plaisanter, elle avait manifesté son désir de vérifier si un porteur de kilt portait également un caleçon... ou pas ! Elle avait donc contourné la table "de marque" dans la bonne humeur générale, et s'était approchée du participant "par l'arrière", "sans avoir l'air d'y toucher", avec un faux air coquin et coquet.

Certaines choses ne seraient plus possibles aujourd'hui

Comment concevoir que quelques heures plus tard, cette séquence allait donner lieu à une accusation "en bonne et 'drue' forme" de gestes déplacés ? Et comment imaginer surtout que le CSA allait "suivre" et ouvrir une instruction, lui que je m'obstine à vouloir croire raisonnable ? Quelle gifle pour cette tradition française de "second degré". Quelle gifle pour la nuance, et somme toute pour la démocratie.



Est-ce à dire qu'il ne faut pas être vigilant face aux éventuels dérapages ? Bien sûr que si. Il faut veiller et surveiller. Cela ne sous-entend pas qu'il faille se tromper de cas et surtout de cause. Pas sûr que le fait d'agiter un verre d'eau et de prétendre que c'est une tempête soit une avancée pour l'humanité.



Revisionnons donc les émissions d'hier et d'avant-hier de messieurs Delarue, Collaro, Dechavanne, Naguy, Sébastien, Sabatier, Coluche, Le Luron, Jacques Martin, Laurent Gerra, etc. Aucun de ces artistes ne pourrait refaire aujourd'hui ce qu'il a fait dans le passé. Ce serait impossible, impensable. Même Jamel plaçant autrefois sa tête entre les deux seins d'Adriana Karembeu aux César, ne bénéficierait peut-être plus de l'indulgence générale. Impossible dès lors de ne pas rabâcher en conclusion cette phrase de l'américain Ted Stanger : "Le Français voit des scandales partout, sauf là où il y en a". Pas faux. Pas mieux.