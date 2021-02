Giulia, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, en duo musical avec sa mère

publié le 02/02/2021 à 19:45

Maman à la guitare et papa à la caméra. La famille Sarkozy espère-t-elle lancer la carrière de chanteuse de la jeune Giulia, la fille de Carla Bruni et de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. "Quelle joie de t’accompagner quand tu chantes mon amour, a écrit en légende d'une courte vidéo, la chanteuse Carla Bruni-Sarkozy qui n'a pas oublié de remercier son époux pour ses talents de cadreurs.

Giulia Sarkozy, qui n'a encore que 9 ans, prouve qu'elle a déjà un bon sens du rythme, un joli grain de voix et un excellent accent anglais. Elle reprend avec sa mère le titre Snowman de la chanteuse australienne Sia. Faut-il y voir un attrait tout particulier pour les bonshommes de neige ? "Elle adore les chansons, je pense qu'elle veut être chanteuse, elle chante toute la journée", expliquait déjà Carla Bruni dans les colonnes de Femina en 2017 alors que Giulia était obsédée par Let It Go (Libéré, délivré) de La Reine des neiges.

Les parents de la jeune fille ont naturellement décidé d'exposer la seule voix de Giulia dont le visage n'est pas dévoilé. En décembre 2020, la fille de la famille Bruni-Sarkozy avait déjà fait une courte apparition dans le dernier clip Un grand amour de Carla Bruni, sorti le 25 décembre. La chanteuse Vitaa s'est fendue d'un commentaire énamouré : "Le talent est génétique". Quand la top Linda Evangelista fondait d'amour (et d'émojis "cœur") dans les commentaires.