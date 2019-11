publié le 21/11/2019 à 17:00

Catastrophe. Netflix a été victime d'une panne mondiale. La célèbre plateforme était inaccessible pendant un peu moins d'une heure en ce début d'après-midi du jeudi 21 novembre. Impossible donc de regarder une série ou un film emmitouflé dans sa couette avec un chocolat chaud.

En effet, si vous tentiez de lancer un épisode de série ou un film, un message d'erreur apparaîssait : "Oups, un problème est survenu... Une erreur inattendue s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer. Pour toute aide supplémentaire, veuillez consulter notre centre d'aide."



Cette panne est survenue un peu partout dans le monde mais principalement en Europe, selon la carte des pannes de Downdetector (voir ci-dessous). Ont été particulièrement impactés la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suisse, l'Espagne et la France. La côte est des États-Unis et l'Asie du sud-est ont également été touchées.

Message d'erreur sur Netflix Crédit : Capture d'écran Netflix

Carte des pannes Netflix Crédit : Capture d'écran Downdetector

"Coucou ! Netflix is cassé on sait, but we are en train de régler ça en ce moment, don’t be inquiet", a tweeté le compte officiel de Netflix France. Comme à son habitude, les chargés de communication ont misé sur l'humour pour rassurer et faire patienter les utilisateurs.

La panne est intervenue alors que la concurrence entre les services de streaming fait rage. En effet, HBO, Apple et Disney ont récemment lancé leur propre plateforme : AppleTV+, Disney+, HBO Max.

Coucou ! Netflix is cassé on sait, but we are en train de régler ça en ce moment, don’t be inquiet. — Prochainement France (@NetflixFR) November 21, 2019