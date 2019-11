publié le 13/11/2019 à 22:09

C'est un fait divers qui a bouleversé la France entière et qui continue d'agiter les passions encore aujourd'hui. Une série documentaire originale retraçant l'affaire Grégory, réalisée par Gilles Marchand (Qui a tué Bambi ?) et produit par Elodie Polo Ackermann, sera disponible le mercredi 20 novembre sur Netflix. Le service de streaming a dévoilé le trailer de cette production ce mercredi 13 novembre.

Quelques heures après avoir disparu, le 16 octobre 1984, le corps de Grégory Villemin, alors âgé d'à peine quatre ans, est retrouvé pieds et mains liés dans la Vologne. Un mystérieux corbeau revendique le meurtre par téléphone, et les parents reçoivent une lettre anonyme le lendemain. L'affaire fait rapidement la Une de la presse nationale. La divulgation des photos du petit Grégory, de son corps, des parents et des suspects, entraîne un emballement médiatique et marque l'opinion publique.

S'en suivent des rebondissements qui plongent la famille Villemin dans un véritable cauchemar : les accusations de Murielle Bolle contre le cousin Bernard Laroche, l’incarcération de la mère Christine Villemin, le meurtre de Bernard Laroche en 1985 par le père de Grégory et le suicide en 2017 du juge de l'affaire.