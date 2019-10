publié le 28/10/2019 à 15:08

Avec la vague des nouveaux programmes de novembre, toute une série de films, documentaires et spectacles vont disparaître du catalogue de Netflix. Suivant le jeu des droits, des longs-métrages qui étaient hier disponibles sur la plateforme de streaming peuvent s'évaporer.

Il ne vous reste donc que trois jours pour profiter de certains monuments du cinéma. Le retrait le plus massif (et qui sera certain de faire pleurer les fans du monde entier) est le départ de la saga Harry Potter de Netflix. Depuis un an, les huit films qui racontent les aventures du jeune sorcier à lunette inventées par J.K. Rowling faisaient la joie des Potterheads. Après Halloween, il faudra dire adieu à Harry, Ron et Hermione. L'adaptation de la bande-dessinée Snowpiercer, la comédie française Palais Royal ! ou encore Tomb Raider : Le Berceau de la vie avec Angelina Jolie quitteront le catalogue dès le 1er novembre.

Vous aurez un peu plus de temps pour rattraper d'autres films qui partiront quelques semaines plus tard. Des grands classiques et films récompensés bien souvent comme : Slumdog Millionaire, La dame de Fer, Into the Wild ou l'immanquable Out of Africa. A vos smartphones, tablettes, ordinateurs ou télévisions connectées !

Ils quittent Netflix en novembre 2019

FILMS

La saga Harry Potter – 1er novembre

Dragon Ball Z : Resurrection ‘F’ – 1er novembre

American Poltergeist 1 & 2 – 1er novembre

Snowpiercer, le transperceneige – 1er novembre

Frida – 1er novembre

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie – 1er novembre

Sleeping Beauty - 1er novembre

La vie d’un autre - 1er novembre

Palais Royal ! - 1er novembre

Le Nouveau Stagiaire – 9 novembre

Les Minions – 10 novembre

Slumdog Millionaire – 15 novembre

La dame de Fer – 15 novembre

The Duchess – 15 novembre

127 heures – 15 novembre

Into the Wild – 15 novembre

LOL – 15 novembre

Savages – 15 novembre

La Famille Adams – 15 novembre

Odette Toulemonde – 15 novembre

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants – 15 novembre

La Maison du Bonheur – 15 novembre

Une baraque à tout casser – 16 novembre

Inside Man – 16 novembre

Out of Africa – 16 novembre

Miami Vice – 16 novembre

Kung-Fu Panda 2 – 19 novembre



DOCUMENTAIRE

Twinsters – 1er novembre



HUMOUR

Audrey Lamy : Dernières avant Vegas – 14 novembre