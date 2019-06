Netflix va légèrement augmenter le tarif de ses abonnements en France

publié le 20/06/2019 à 12:30

C'est la petite information qui va faire grincer des dents les abonnés français de Netflix. Le géant américain de la vidéo à la demande devrait, d'après les informations de nos confrères du Figaro (article payant), augmenter légèrement le prix de certains de ses abonnements. Cette hausse du prix devrait intervenir d'ici le 20 juin 2019 et concernera plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Europe, dont la France et ses 5 millions d’abonnés.

Si vous êtes des abonnés au service "Essentiel" (un seul écran connecté), vous continuerez de payer les 7,99 euros mensuels. Il s'agit pour Netflix de ne pas perdre l’attractivité de ce prix de départ. Les choses changent, par contre, dès l'offre "Standard" (deux écrans en HD) qui voit son prix augmenter d'un euro pour atteindre les 11,99 euros/mois. Et l'abonnement "Premium" (4 écrans en UHD) prend deux euros pour finalement coûter 15,99euros/mois aux clients Netflix.

"Cette augmentation reflète les améliorations constantes que nous apportons à l’expérience utilisateurs et nos importants investissements dans les contenus de qualité", a expliqué un porte-parole du groupe contacté par le quotidien. Le but de cette augmentation est naturellement de dégager un profit plus confortable tout en continuant des investissements technologiques et créatifs. D'après certaines estimations, Netflix aurait dépensé près de 15 milliards de dollars pour finalement n'en gagner que 16 en 2019.

Avant l'arrivée des concurrents Disney+ ou le décollage d'Amazon Prime, il est plus important que jamais pour Netflix de consolider sa place de leader sur un marché qui amorce une nouvelle phase de développement.