Mort du Comte de Paris : qui pourrait prétendre au trône de France ?

publié le 02/02/2019 à 06:50

Henri d'Orléans, plus communément appelé par le grand public "comte de Paris", était l'un des trois héritiers qui pourraient prétendre au trône de France si notre République cédait sa place à une nouvelle restauration de la monarchie. Trois branches sont en concurrence pour ce titre : Louis de Bourbon (légitimiste), Henri d'Orléans (orléaniste) et Jean-Christophe Napoléon (bonapartiste).



Comme pour chaque lutte de succession, il faut regarder les différentes périodes historiques et les arbres généalogiques de chacun pour trouver l'origine de ce "droit" de régner. D'un côté, il y a les légitimistes qui, historiquement, sont des poids lourds. Ils remontent jusqu'au Xème siècle pour asseoir leur place dans l'histoire monarchique française. Il y a, de l'autre côté du spectre historique, les bonapartistes qui peuvent prétendre à la restauration de l'une des dernières lignées régnantes du pays avec le trône impérial de France construit par Napoléon Bonaparte et sa famille. Et au centre, on retrouve les orléanistes nés avec le règne de Louis-Philippe, la famille du comte de Paris dont la mémoire sera célébrée le 2 février 2019.

Ces trois courants anciens ont leurs descendants aujourd'hui, et chacun de ces hommes pourrait prétendre porter une couronne si une nouvelle révolution politique venait faire trembler la République française.

Louis de Bourbon

Louis de Bourbon, né à Madrid en Espagne, est le chef de la dynastie des Capétiens, ligne qui fait remonter sa légitimité à régner sur le royaume de France à Hugues Capet en 987 après Jésus-Christ. Il s'agit de la plus ancienne dynastie royale masculine du monde et 37 rois de France en sont issus. On compte parmi ces monarques Philippe Auguste, Louis IX, Philippe IV le Bel. Cette Maison continue d'avoir une grande influence en Europe puisque le grand-duc actuel du Luxembourg et le roi Philippe VI d'Espagne sont des capétiens contemporains.



L'actuel Louis de Bourbon vit dans les limbes de la reconnaissance. Il est perçu comme un Espagnol avant tout du côté français et a connu quelques accrochages juridiques avec les orléanistes. La famille royale espagnole lui dispute également le droit de se faire appeler "altesse royale". Le roi Juan Carlos a en effet restreint cette pratique, en 1987, aux seuls membres de la famille du roi siégeant sur le trône d'Espagne.



Louis de Bourbon pense cependant avoir le droit de son côté pour prétendre au trône de France. Pour les légitimistes, les Lois fondamentales du royaume de France sont claires et ce binational franco-espagnol, né en 1974, a tout pour se faire appeler Louis XX. Les orléanistes, dont feu le comte de Paris et ses enfants, avancent au contraire que le traité d'Utrecht de 1713, qui marque la renonciation de Philippe de France (petit-fils de Louis XIV) pour lui et sa descendance (dont Louis de Bourbon) a définitivement éteint les prétentions des légitimistes. Des considérations habilement contestées de part et d'autre.

Jean-Christophe Napoléon

La famille de l'illustre Napoléon Bonaparte vit toujours, et sa Maison impériale avec elle. Naturellement, il s'agit de la lignée régnante la plus récente historiquement puisque la Maison impériale est née de l'élévation à la dignité d'empereur de Napoléon Bonaparte en ma 1804. Le XIXème siècle étant une période particulièrement agitée de l'histoire de France, seuls trois membres de cette famille ont régné sur la France : Napoléon Ier, II et III jusqu'en 1870.



La famille Bonaparte tirerait, d'après une mythologie de l'époque, une certaine noblesse très ancienne : Charlemagne, Rome... en vérité, il n'en est rien et Napoléon Bonaparte lui-même était bien conscient qu'il était à l'origine de la création de cette ligne. "On a mis dans les journaux une généalogie aussi ridicule que plate de la maison Bonaparte. Ces recherches sont bien puériles. À tous ceux qui demanderaient de quel temps date la maison Bonaparte, la réponse est bien facile : Elle date du 18 brumaire", a lancé l'empereur.



Aujourd'hui le nom Napoléon qui est porté par les descendants de Napoléon Bonaparte. En 2019, c'est Jean-Christophe Albéric Ferdinand Napoléon Bonaparte, dit Jean-Christophe Napoléon qui est "prince Napoléon" et prétendant au trône impérial français. Il est le plus jeunes des prétendants au trône puisqu'il est né en 1986. Il tient son titre d'une décision de son grand-père qui, par un testament daté du 27 mai 1996, l'a désigné comme son successeur direct, écartant ainsi son fils aîné, Charles, auquel il reprochait son divorce et ses positions politiques de centre-gauche.



Aujourd’hui, ce jeune actif éduqué à HEC et Harvard mène une carrière de banquier d'affaires, loin de la France.

Querelles familiales des Orléans

La mort du comte de Paris suppose la question de l'héritier de celui-ci. Qui deviendra comte et sera le chef de la Maison d'Orléans à partir d'aujourd'hui ? Henri d'Orléans a plusieurs enfants : Marie, François, Blanche, Jean et Eudes. Normalement c'est la très classique règle de la primogéniture mâle, qui fait du fils aîné le dauphin. Mais les situations de handicap de certains de ses enfants ont bousculé les règles et créé leur lot de tensions au sein de la famille. Jean d'Orléans (quatrième enfant et deuxième fils d'Henri d'Orléans) a contesté la décision de son père de faire de l'aîné François, handicapé, l'héritier de la Maison de France. Il s'agissait-là d'une précédente décision du grand-père de la famille mort en 1999 qui excluait de facto François de la succession dynastique.



La mort de ce dernier en 2017, avant celle de son père en 2019, a naturellement éteint cette querelle familiale. C'est donc Jean d'Orléans qui prendra le titre de son père et de son grand-père, celui de comte de Paris. Il est aussi de facto le dauphin de la Maison d'Orléans et pourrait prétendre au trône de France si une nouvelle restauration monarchique venait à survenir dans l'histoire de France. Si ce retour de la monarchie venait à attendre une génération supplémentaire, Jean d'Orléans dispose lui aussi d'un héritier tout trouvé pour porter ce titre : Gaston d'Orléans, fils de Jean et de Philomena de Tornos y Steinhart.