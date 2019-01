Accident du Prince Philip : la conductrice se sent "ignorée et rejetée"

publié le 21/01/2019 à 12:47

Au volant de sa Land Rover, le Prince Philip âgé de 97 ans a percuté une voiture le jeudi 17 janvier 2019. Si l'époux de la reine Elizabeth II ne garde aucune séquelle de l'accident, la conductrice et la passagère de la voiture emboutie ne peuvent pas en dire autant.



Les deux femmes, Emma Fairweather, au volant, et Ellie Townsend se sont confiées au média anglais Sunday Mirror. La conductrice, une professeure de 46 ans, a confié se sentir "ignorée et rejetée" par la famille royale Elles étaient accompagnées par son fils de 9 mois.

Emma Fairweather est blessée au poignet et porte aujourd'hui un plâtre tandis qu'Ellie Townsend souffre d'une blessure au genou. Après l'accident, la conductrice a reçu un message de la reine Elizabeth. "C'est agréable de voir que la reine me contacte et me souhaite un bon rétablissement mais ce n'est pas elle qui est impliquée dans l'accident."

L'enseignante ne comprend pas pourquoi le Duc d'Edimbourg ne prend pas la responsabilité de ses actes et ne la contacte pas. "Je suis encore surprise que le Prince Philip n'ait pas ressenti le besoin de me contacter et de savoir comment j'allais." "La porte est toujours ouverte pour qu'il me contacte", conclut Emma Fairweather.