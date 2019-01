publié le 21/01/2019 à 17:15

Il n'était pas le descendant direct du roi le plus célèbre de l'histoire de France, Louis XIV, mais celui de son frère, le duc d'Orléans, homme romanesque et très influent, surnommé "Monsieur" pendant le Grand Siècle.



Le comte de Paris Henri d'Orléans, prétendant orléaniste au trône de France, est mort lundi 21 janvier 2018. Ironie du destin, celui qui était aussi le descendant de Philippe-Égalité, qui avait voté la mort du roi Louis XVI est mort le jour de l'anniversaire de la décapitation de ce dernier, le 21 janvier 1793.

Il est l'un des trois héritiers qui pourraient prétendre au trône de France si notre République cédait sa place à une nouvelle restauration de la monarchie. Trois branches sont en concurrence pour ce titre : Louis de Bourbon (légitimiste), Henri d'Orléans (orléaniste) et Jean-Christophe Napoléon (bonapartiste).

Un parcours aristocratique très français

Henri d'Orléans et l'un des premiers héritiers du trône de France à se réinstaller durablement sur le territoire français dans les années 1940. En effet, tous les prétendants et leurs familles avaient été bannis par la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France, aussi appelée "loi d'exil".



Né en 1933 en Belgique, le jeune Henri retrouve la France et Bordeaux en particulier en 1947 grâce à une faveur du président de la République Vincent Auriol qui anticipe l'abolition de la loi d'exil de 1950. Il suit un parcours qui ressemble à celui de la bonne bourgeoisie intellectuelle française en intégrant Science Po Paris et sa section Service public.



Le jeune homme ne se lance pas en politique mais préfère la discrétion de la vie militaire. Après son mariage à Marie-Thérèse de Wurtemberg, duchesse de Montpensier (qui compte parmi ses ancêtre Louis XIV, Charles Quint ou Marie-Thérèse d'Autriche), il se bat pendant la guerre d'Algérie et revient décoré.

Querelles familiales

Dans les années 70 et 80, Henri d'Orléans se fait homme d'affaire en oscillant entre import/export et la création de diverses fondations. Il a plusieurs enfants : Marie, François, Blanche, Jean et Eudes. La question de la descendance, liées aux anciennes règles de primogéniture mâle et aux handicaps de certains de ces enfants a provoqué des tensions au sein de la famille, Jean d'Orléans contestant la décision de son père de faire de l'aîné François, handicapé, l'héritier de la Maison de France. Il s'agissait là d'une précédente décision du grand-père de la famille mort en 1999 qui excluait de facto François de la succession dynastique.



La mort de ce dernier en 2017, avant celle de son père en 2019, a naturellement éteint cette querelle familiale. Fervent catholique, le comte de Paris a souvent soutenu des candidats issus de la droite traditionnelle française comme François Fillon en 2017. Henri d'Orléans s'est remarié une seconde fois à Micaela Cousino rencontrée en 1974, un mariage civil puis religieux (grâce à l’invalidation du premier par le Vatican) a été célébré en 2009.