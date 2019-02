Qui est vraiment Karl Lagerfeld ?

publié le 07/02/2019 à 13:00

Son apparence et sa vie fascinent, intriguent.

Karl Lagerfeld, le kaiser des podiums, le parrain de la mode s’est toujours dissimulé derrière des masques.

Mais qui se cache vraiment derrière les lunettes noires les plus célèbres du monde ? Pour faire son portrait, notre invité le journaliste Laurent Allen-Caron a rencontré les témoins de l’ombre. Ceux qui ont bien voulu parler et retracer l’étonnant parcours d’un enfant allemand pour qui Paris représentait un rêve et une ambition.



à lire : Le mystère Lagerfeld paru chez Fayard.

Le mystère Lagerfeld