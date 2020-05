Mort de Guy Bedos : quand l'humoriste faisait son autoportrait sur RTL

publié le 28/05/2020 à 20:20

Le comédien et humoriste Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans. Son fils Nicolas l'a annoncé sur les réseaux sociaux avec quelques phrases dressant le portrait de son père : "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père." En décembre 2013, dans le Journal inattendu sur RTL, Guy Bedos dressait son autoportrait (autour de 1 min 54 scds ci-dessus, ndlr).



"J'ai quelques défauts, mais aussi bien des qualités, expliquait-il alors. Je suis drôle, intelligent. J'écrase tout le monde au ping-pong. La plupart des jeunes femmes qui m'approchent me trouvent très séduisant, même les moins jeunes. Le public m'adore."

"Mais la plus grande qualité dont je suis porteur et sur laquelle je ne m'étendrai pas, c'est la modestie", concluait Guy Bedos, non sans humour, avec sa voix éraillée si reconnaissable.