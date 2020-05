Mort de Guy Bedos : les meilleurs imitations de Laurent Gerra

Laurent Gerra imitant Guy Bedos, Enrico Macias, Karl Lagerfeld et Patrick Sébastien

publié le 29/05/2020 à 03:30

Nicolas Bedos a annoncé, ce jeudi 28 mai, la mort de son père, Guy Bedos. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Guy Bedos est aussi un personnage souvent imité par Laurent Gerra.



Le comédien et humoriste, connu pour ses sketchs féroces, son engagement à gauche et ses rôles dans des films comme Un éléphant ça trompe énormément, a une voix éraillée reconnaissable entre toutes. Il était souvent présenté par Laurent Gerra volontiers râleur.

Guy Bedos n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait sur de nombreux sujets. Et ses coups de gueule sont restés légendaires. Il n'hésitait pas notamment à s'attaquer aux hommes politiques, que ce soit en expliquait être prêt à "péter la gueule de Manuel Valls."