Nicolas Bedos: "Beaucoup de gens pensent que notre époque est étrange"

À la Bonne Heure ! du 31 octobre avec Nicolas Bedos et Daniel Auteuil

publié le 31/10/2019 à 16:03

Un peu plus de deux ans après Monsieur & Madame Adelman, premier film très réussi, Nicolas Bedos repasse derrière la caméra pour nous raconter une histoire déchirante sur le temps et l'amour qui se fane: La belle époque, film RTL, en salles le 6 novembre. L'aventure folle d'un homme dépassé par son époque, flirtant avec la misanthropie, prêt à tout pour revivre son passé... y compris faire appel à une société qui va lui proposer de recréer littéralement ce fameux 16 mai 1974, le jour de la rencontre avec sa femme. "Je sais que tout est faux, mais c'est pas désagréable" dit Victor, incarné par Daniel Auteuil dans le film, un personnage, dit de lui Nicolas Bedos, "qui se noie dans le présent et qui fuit dans une époque dont les codes le rassurent, le protégent."

Cette fois, Nicolas Bedos ne joue pas dans son film. Il s'est entouré d'un casting prestigieux (Auteuil, Fanny Ardant, Denis Podalydès...) et s'est concentré uniquement sur la réalisation: "J’ai adoré jouer et réaliser en même temps car ça permet d’être totalement immergé dans la scène : on peut l’orienter de l’intérieur, par le jeu, par le regard que l’on renvoie à ses partenaires. Mais pour La Belle époque, je voulais profiter davantage de mon équipe technique. Jouer m’en éloigne un peu."

La Belle Epoque Crédit : 2019

"Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour..."

La belle époque, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès... réalisé par Nicolas Bedos, en salles le 6 novembre.

> La Belle Epoque - Bande-annonce officielle HD

