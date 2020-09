publié le 05/09/2020 à 11:18

Annie Cordy est décédée, vendredi 4 septembre, à l'âge de 92 ans. Artiste avec un "A" majuscule, elle savait tout faire : chanter, danser, ou jouer des comédies comme des drames.

Une femme qui avait une énergie incroyable qui aura marqué plusieurs générations avec ses tubes survitaminés. Elle adorait son public et le lui rendait bien, toutes générations confondues. Cho Ka Ka O, cela fait effectivement partie de ses plus grands succès.



Pour les Français, Annie Cordy, c’est avant tout trois tubes : Tata Yoyo, La bonne du curé ou encore Cho Ka Ka O. "Une figure d’enfance qui va beaucoup nous manquer", reconnaît-on. Tout le monde se souvient de son petit chapeau quand elle chantait. "Je l’aimais sincèrement", explique un autre fan, "car elle a apporté du bonheur, de la joie et de l’émotion à tous les gens qui l’écoutaient".

Une artiste qui rassemblait toutes les générations

Même les plus jeunes s’en souviennent. Benjamin et Youssef n’en reviennent pas que la star se soit éteinte, eux qui la pensaient immortelle. "Je pense qu’elle va rentrer aussi au Panthéon !", lancent-ils, fredonnant Tata Yoyo, le tube qu’ils chantent à chaque réveillon.



De nombreux hommages se multiplient : Line Renaud a dit au revoir "à son amie de toujours". Mireille Mathieu a salué "une très grande professionnelle qui savait tout faire". Le Premier ministre Jean Castex a quant lui adressé à Annie Cordy un "Merci Madame".